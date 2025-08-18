Czy to już koniec lata w Polsce? Synoptycy podali najnowsze spostrzeżenia
Po fali sierpniowych upałów w Polsce obserwujemy kolejne załamanie pogody. Prognozy na kolejne dni nie zwiastują iście wakacyjnej aury. Czy to oznacza, że lato w Polsce się skończyło? Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podzielili się swoimi najnowszymi obserwacjami. Oto jak najpewniej będzie wyglądać pogoda na najbliższe dwa tygodnie.
Załamanie pogody w Polsce. Czy będzie już tylko chłodniej?
Po kapryśnym i deszczowym lipcu, przyszedł nieco bardziej łaskawy dla miłośników upałów sierpień. Ostatnie dwa tygodnie w większości kraju obfitowały w słońce i wysokie temperatury - w niektórych regionach termometry pokazywały więcej niż 30 st. C. Po ostatnim, bardzo ciepłym weekendzie na terenie Polski obserwujemy jednak nagłe ochłodzenie. W poniedziałek 18 sierpnia w godzinach porannych termometry zarejestrowały wyjątkowo niskie jak na tę porę roku temperatury - w Jeleniej Górze było to zaledwie 6 st. C. Jednocyfrowe wartości termometry wskazywały też nad ranem w wielu innych regionach kraju. W ciągu dnia natomiast sięgały od 18 do maksymalnie 24 st. C. Co na temat kolejnych dni mówią synoptycy?
Prognoza pogody od wtorku 19 sierpnia do niedzieli 24 sierpnia
Zdaniem synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w tym tygodniu czeka nas prawdziwy pogodowy rollercoaster. Po chłodnym poniedziałku na moment się ociepli - we wtorek w całym kraju ma być od 23 do 26, a na zachodzie będzie to nawet 27 stopni Celsjusza. W środę nadal utrzymywać będzie się ciepło, a gdzieniegdzie słońce mocniej przygrzeje - na południu termometry mogą wskazać nawet 28-29 stopni Celsjusza. Mieszkańcy północy Polski z kolei za sprawą frontu znowu doświadczą opadów deszczu i lekkiego ochłodzenia - będzie tam maksymalnie 19 stopni Celsjusza. Synoptycy od czwartku zapowiadają natomiast kolejne fale chłodu na terenie całego kraju. Temperatury w kolejnych dniach będą coraz niższe, a najbliższy weekend ma być zapowiedzią zbliżającej się wielkimi krokami jesieni. Temperatury w ciągu dnia oscylować będą najpewniej w granicach od 16-19 st. C, niewykluczone są także obfite opady. W sobotę i niedzielę najcieplej ma być na południowym wschodzie Polski - będzie tam maksymalnie 23 st. C.
Jaka będzie pogoda na koniec sierpnia?
Najnowsze prognozy pogody mówią, że ostatnie dni sierpnia przyniosą niestabilną pogodę - a wszystko to za sprawą ścierania się chłodnego powietrza z gorącym. Niewykluczone są więc chwilowe wzrosty temperatur nawet do 30 st. C., jednak spodziewać należy się także dni, kiedy wartości spadną poniżej 20 st. C w ciągu dnia. Jednocześnie w okolicach naszego kraju utrzymywać się będą wyże, które przyniosą niewielkie opady deszczu, ale także słoneczne i bardzo ciepłe dni. Wszystko więc wskazuje na to, że nie musimy się obawiać jeszcze definitywnego końca lata w Polsce.