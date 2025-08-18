Załamanie pogody w Polsce. Czy będzie już tylko chłodniej?

Po kapryśnym i deszczowym lipcu, przyszedł nieco bardziej łaskawy dla miłośników upałów sierpień. Ostatnie dwa tygodnie w większości kraju obfitowały w słońce i wysokie temperatury - w niektórych regionach termometry pokazywały więcej niż 30 st. C. Po ostatnim, bardzo ciepłym weekendzie na terenie Polski obserwujemy jednak nagłe ochłodzenie. W poniedziałek 18 sierpnia w godzinach porannych termometry zarejestrowały wyjątkowo niskie jak na tę porę roku temperatury - w Jeleniej Górze było to zaledwie 6 st. C. Jednocyfrowe wartości termometry wskazywały też nad ranem w wielu innych regionach kraju. W ciągu dnia natomiast sięgały od 18 do maksymalnie 24 st. C. Co na temat kolejnych dni mówią synoptycy?

Prognoza pogody od wtorku 19 sierpnia do niedzieli 24 sierpnia

Zdaniem synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w tym tygodniu czeka nas prawdziwy pogodowy rollercoaster. Po chłodnym poniedziałku na moment się ociepli - we wtorek w całym kraju ma być od 23 do 26, a na zachodzie będzie to nawet 27 stopni Celsjusza. W środę nadal utrzymywać będzie się ciepło, a gdzieniegdzie słońce mocniej przygrzeje - na południu termometry mogą wskazać nawet 28-29 stopni Celsjusza. Mieszkańcy północy Polski z kolei za sprawą frontu znowu doświadczą opadów deszczu i lekkiego ochłodzenia - będzie tam maksymalnie 19 stopni Celsjusza. Synoptycy od czwartku zapowiadają natomiast kolejne fale chłodu na terenie całego kraju. Temperatury w kolejnych dniach będą coraz niższe, a najbliższy weekend ma być zapowiedzią zbliżającej się wielkimi krokami jesieni. Temperatury w ciągu dnia oscylować będą najpewniej w granicach od 16-19 st. C, niewykluczone są także obfite opady. W sobotę i niedzielę najcieplej ma być na południowym wschodzie Polski - będzie tam maksymalnie 23 st. C.

Zbliżające się ochłodzenie najbardziej odczują mieszkańcy północy Polski GERARD East News

Jaka będzie pogoda na koniec sierpnia?

Najnowsze prognozy pogody mówią, że ostatnie dni sierpnia przyniosą niestabilną pogodę - a wszystko to za sprawą ścierania się chłodnego powietrza z gorącym. Niewykluczone są więc chwilowe wzrosty temperatur nawet do 30 st. C., jednak spodziewać należy się także dni, kiedy wartości spadną poniżej 20 st. C w ciągu dnia. Jednocześnie w okolicach naszego kraju utrzymywać się będą wyże, które przyniosą niewielkie opady deszczu, ale także słoneczne i bardzo ciepłe dni. Wszystko więc wskazuje na to, że nie musimy się obawiać jeszcze definitywnego końca lata w Polsce.

