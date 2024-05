Sezonowe polskie superfoods. Gęsta i aromatyczna zupa z młodej botwinki

Opracowanie Martyna Bednarczyk

Pyszniąca się kolorami zieleni i fioletu młoda botwinka, to nic innego, jak liście buraka ćwikłowego. Sezon na to pyszne warzywo rozpoczyna się w drugiej połowie kwietnia i trwa przez maj, aż do czerwca. Przy sprzyjającej pogodzie ostatnie sztuki dorwiemy na okolicznych targach nawet w lipcu oraz upalnym sierpniu. Właśnie teraz jest najlepszy moment na przygotowanie wybornej zupy z botwinki. Podpowiadamy sprawdzony przepis.