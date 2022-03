Botwina, botwinka, boćwina - czy to synonimy?

Botwina, czyli młode listki, łodygi i korzenie lubianego przez Polaków buraka ćwikłowego, jest niezwykle cennym odżywczo warzywem i doskonałym wyborem w wiosennym menu. Potocznie bywa nazywana również botwinką lub boćwiną. Czy to aby na pewno są synonimy?

Okazuje się, że botanicznie botwina i boćwina to dwie różne rośliny. Podczas gdy botwina dotyczy buraka ćwikłowego, boćwina buraka liściowego. Te nazwy nie powinny więc być używane zamiennie.

A czym jest botwinka? Jedną z zup, którą Polacy raczą się z apetytem. Powstaje na bazie botwinki, czyli młodych listków, łodyżek i korzeni buraka ćwikłowego.

Zdjęcie Liście boćwiny przykuwają wzrok pięknym kolorem. Są bardzo zdrowe i smaczne / 123RF/PICSEL

Botwina wygrywa z każdym suplementem diety!

Botwina mogłaby stanąć do konkursu z niejednym aptecznym suplementem diety. Z każdym wygra. Po pierwsze, ma nieprzeciętny zestaw witamin, przeciwutleniaczy i minerałów. Po drugie, wartości odżywcze z pożywienia są dla komórek ludzkiego organizmu łatwiejsze do przyswojenia niż syntetyczne. Co znajdziemy w botwinie?

Szereg witamin, z naciskiem na A, C, K i witaminy z grupy B, które determinują pracę systemu nerwowego. A i C są jednocześnie silnymi przeciwutleniaczami, które chronią przed rozwojem licznych chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych. Właściwości antynowotworowe ma również odpowiedzialna za prawidłową krzepliwość krwi witamina K.

Ponadto, botwina zawiera ważną dla narządu wzroku luteinę - kolejny silny antyoksydant oraz liczne minerały, z naciskiem na żelazo. Ten pierwiastek w duecie z witaminą C to najlepsza metoda profilaktyki anemii i niedokrwistości. Botwina jest rekomendowana również w ich leczeniu.

Botwina jest cennym źródłem ważnego dla kości wapnia i kluczowego dla niezakłóconej pracy serca potasu. Znajdziemy w niej również chlorofil - zielony barwnik roślin o silnym potencjale antyoksydacyjnym i rutynę - związek o właściwościach antyalergicznych, antywirusowych, przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych.

Zdjęcie Wiosną do diety warto wprowadzić sezonowe warzywa! Te zielone mają szczególne właściwości! / 123RF/PICSEL

10 powodów, by tej wiosny botwina królowała w menu:

O korzyściach z włączenia botwiny do jadłospisu można pisać bez końca. Wypunktujmy najważniejsze.



Botwina:

poprawia odporność,

dzięki witaminie A i luteinie wzmacnia narząd wzroku,

chroni serce,

jest doskonałym wyborem w profilaktyce anemii i niedokrwistości,

ma korzystny wpływ na mikrobiom jelitowy (głównie dzięki zawartości błonnika i witaminy K),

wzmacnia kości,

sprzyja dobrej pracy układu nerwowego,

poprawia metabolizm i pasaż jelitowy,

za sprawą kwasu foliowego (jedna z witamin i grupy B), jest polecana w diecie ciężarnych,

ogranicza stany zapalne i chroni przed rozwojem szeregu chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych.

Wiosenna sałatka z botwiną w roli głównej

Składniki liście, łodyżki i korzenie z 2-3 młodych buraków ćwikłowych,

2 małe gruszki,

2 ogórki kiszone,

kilka czarnych oliwek

łyżka kaparów,

sok z całej cytryny,

garść orzechów włoskich,

łyżka ziaren słonecznika,

kawałek ulubionego sera - sprawdzi się kozi, owczy, dojrzewający, gorgonzola, feta, mozzarella.

Sposób przygotowania:

Liście i łodyżki botwiny kroimy w niedbałe kawałki. Korzenie, podobnie jak gruszki i ogórki, w kostkę. Całą botwinę skrapiamy dokładnie sokiem z cytryny, łączymy z gruszką i ogórkami i odstawiamy, co najmniej na kwadrans, żeby samki się "przegryzły". Dodajemy rozdrobnione orzechy, słonecznik, oliwki, kapary i pokrojony ser.

Ta wiosenna sałatka doskonale smakuje z dobrej jakości pieczywem, na przykład z bagietką pieczoną na zakwasie albo chlebem z pełnego ziarna. Dobrą alternatywą dla pieczywa może być ryż (najlepiej naturalny lub brązowy) albo komosa ryżowa, które po wcześniejszym ugotowaniu i przestudzeniu dodajemy do sałatki, mieszamy i serwujemy.

Zdjęcie Botwina sprzyja dobrej pracy układu nerwowego. Warto jeść ją regularnie! / 123RF/PICSEL

