Siedem patentów na domową chałwę

Zajadają się nią ludzie niemal we wszystkich zakątkach świata. Łatwo kupisz ją w prawie każdym sklepie, ale przyrządzenie jej w domu nie wymaga wielkiego wysiłku.

Zdjęcie Chałwa własnej roboty na głowę bije te sklepowe /123RF/PICSEL

1. Chałwa powstaje ze zmielonych nasion roślin oleistych oraz karmelu albo miodu. Najczęściej robi się ją z sezamu (chałwa irańska, turecka i grecka). Ale uda się także ta z pestek słonecznika (taka chałwa pochodzi z Ukrainy). Bazą tego smakołyku mogą też być orzechy, a nawet mak (chałwa rosyjska).



2. Najprostszy przepis to ziarna oraz substancja słodząca w proporcjach 2:1 (np. 20 dag sezamu i 4 łyżki miodu).

3. Sezam wcześniej praż, mieszając, na suchej patelni, aż zrobi się lekko złoty. Jednak nie dłużej, bo za mocno podprażone ziarna spowodują, że chałwa będzie gorzka i niesmaczna.



4. Po wystudzeniu sezam zmiel na miazgę (np. w malakserze). Rób to tak długo, aż masa zrobi się kleista. Wtedy połącz miazgę z karmelem lub miodem (musi być on płynny). Masa powinna mieć konsystencję gęstej plasteliny.



5. Szybciej i jeszcze łatwiej przygotujesz chałwę, jeśli zamiast samodzielnie zrobionej miazgi sezamowej wykorzystasz coraz łatwiej dostępną pastę tahini (cena ok. 15 zł/500g).



6. Smak chałwy możesz dowolnie zmieniać, dodając do gotowej masy np. kakao, rdzeń wanilii, bakalie. Powstałą masę włóż do lodówki do stężenia (minimum 2 godziny).



7. Chałwę przechowuj w lodówce. Wcześniej potnij ją na kawałki i włóż do zamykanych pojemników. Dzięki temu zachowa świeżość jeszcze przez 1 miesiąc.