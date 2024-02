Śledziówka w Środę Popielcową. Tego dnia włącz do menu sycącą i pełną smaku sałatkę

Opracowanie Martyna Bednarczyk

Ostatki co roku zwiastują koniec karnawału. Dawniej nazywano je zapustami, a także śledziówką. Miało to związek z zastąpieniem suto zastawionych stołów śledziami, żurem lub zwykłymi ziemniakami. Tradycja spożywania śledzi w tym wyjątkowym czasie przetrwała do dziś. Polecamy, by w tegoroczną Środę Popielcową wykorzystać je w smakowitej sałatce.