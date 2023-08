Śliwkowe cudo króluje w domu Wachowicz. Idealne do chleba, mięs i pasztetów

Koniec lata i początek jesieni obfituje w wiele owoców - między innymi w śliwki. Jedna z moich ulubionych odmian to węgierka. Jest bardzo smaczna jako przekąska, a jednocześnie nadaje się do robienia z niej przetworów - mówi Ewa Wachowicz. Poniżej przepis na śliwki w occie na słodko - stanowią one idealny dodatek do mięs, pasztetów czy serów.

Zdjęcie Przepis Ewy Wachowicz na śliwkowe cudo do słoika / materiał partnera