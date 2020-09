Śliwkowe drożdżowe

Wakacje, słońce, plaża… Wszystko co dobre, kończy się zbyt szybko. Jeśli z żalem żegnasz lato, to jest coś, co poprawi ci nastrój – puszyste ciasto z soczystymi owocami. Naszym zdaniem to świetna recepta na dobry humor!

Zdjęcie Ciasto ze śliwkami /123RF/PICSEL

Kołacz nadziewany masą budyniową

Składniki dla: 12 porcji Składniki 3 szklanki mąki pszennej

3 szkl. mleka

5 dag drożdży

szczypta soli

2/3 szkl. + 4 łyżki cukru

1 jajko

1/3 kostki masła

1 op. budyniu waniliowego

10-12 śliwek

mąka do oprószenia stolnicy l tłuszcz do posmarowania tortownicy

ew. cukier puder wymieszany z cynamonem do posypania ciasta

Sposób przygotowania

1. Do garnka wlej 1 szklankę mleka, lekko je podgrzej. W ciepłym mleku rozpuść drożdże i 2 łyżki cukru. Zaczyn odstaw na około 20 minut. Mocno podgrzej jeszcze 1/2 szklanki mleka, wymieszaj je z masłem. Odstaw do przestudzenia.2. Mąkę wsyp do miseczki, dodaj 2/3 szkl. cukru, zaczyn drożdżowy oraz jajko. Zagnieć ciasto, powoli dolewając mleko z masłem. Kiedy ciasto zacznie odchodzić od dłoni, przykryj je ściereczką i odstaw do wyrośnięcia na ok. 45 minut. Proszek budyniowy wymieszaj z resztą cukru oraz 1/2 szkl. mleka. Pozostałe mleko zagotuj, wlej rozmieszany budyń. Gotuj jeszcze minutę. Przełóż do miseczki, przykryj folią aluminiową i odstaw od wystudzenia. W tym czasie śliwki rozetnij, wyjmij pestki. Tortownicę (26 cm) posmaruj tłuszczem.3. Wyrośnięte ciasto ponownie zagnieć, rozdziel na dwie części. Jedną z nich wylep spód i brzeg przygotowanej formy. Na spód łyżką nałóż porcje masy budyniowej. Przykryj drugą częścią ciasta. Odstaw jeszcze na 20 minut. Potem na wierzchu ciasta ułóż śliwki (przeciętą stroną do góry).4. Kołacz wstaw do piekarnika rozgrzanego wcześniej do temperatury 175°C. Piecz przez 50-60 minut. Po wystudzeniu ciasto możesz oprószyć lekko cukrem pudrem wymieszanym z cynamonem.