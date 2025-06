Właściwości malinotruskawki. To źródło cennych witamin

Malinotruskawka (Rubus illecebrosus Focke), zwana również maliną ponętną, to roślina pochodząca z Japonii, którą obecnie uprawia się w wielu krajach na całym świecie. Ów owoc zyskuje popularność także w Polsce.

Malinotruskawki zawierają wiele cennych witamin i minerałów. To doskonałe źródło między innymi witaminy C, witaminy E, potasu czy magnezu. Co więcej, w składzie maliny ponętnej obecny jest także błonnik. Ów związek wykazuje korzystny wpływ na funkcjonowanie układu pokarmowego - pozytywnie oddziałuje na perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom oraz zapewnia uczucie sytości.