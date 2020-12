Słynny ekspert od diet na długowieczność ujawnił przepis na świąteczny deser

Dan Buettner, wielokrotnie nagradzany dziennikarz i autor książek, od lat bada społeczności, w których ludzie żyją najdłużej na świecie. Zainspirowany jadłospisem mieszkańców tzw. niebieskich stref, zmodyfikował on własną dietę, by zwiększyć swoje szanse na długie i zdrowe życie. Tuż przed Bożym Narodzeniem ekspert postanowił podzielić się sprawdzonym przepisem na deser o niskiej zawartości cukru, który rokrocznie gości u niego na świątecznym stole.

Niebieskie strefy od dłuższego już czasu fascynują badaczy. To wyjątkowe miejsca, w których ludzie są najszczęśliwsi, najzdrowsi i dożywają zwykle sędziwego wieku. Jednym z takich miejsc jest prowincja Nuoro na Sardynii, gdzie jest najwyższy odsetek stuletnich mężczyzn.



Inne niebieskie strefy to m.in. japońska prefektura Okinawa, grecka wyspa Ikaria, kostarykański półwysep Nicoyę oraz miasto Loma Linda w Kalifornii. Za zidentyfikowanie tych niezwykłych oaz długowieczności odpowiada wybitny badacz, odkrywca, wielokrotnie nagradzany dziennikarz i autor książek Dan Buettner. Spostrzeżenia, jakich dokonał, analizując przez lata zwyczaje ludzi zamieszkujących niebieskie strefy, pomogły mu zmodyfikować własny styl życia. Wszystko po to, by zwiększyć swoje szanse na długie i zdrowe życie.

Jak zaznacza Buettner, jednym z kluczowych odkryć podczas jego pracy badawczej było uświadomienie sobie, jak wielkie znaczenie w kontekście długowieczności ma odpowiednio skomponowany jadłospis. Wzorem mieszkańców niebieskich stref ograniczył ilość przetworzonej żywności i cukru, fundamentem diety uczynił produkty pochodzenia roślinnego oraz wdrożył zasadę, by jak najwięcej posiłków spożywać w towarzystwie domowników i wspólnie celebrować te chwile. Choć ekspert z natury nie przepada za łakociami, a gdy ma ochotę na coś słodkiego, to sięga po owoc lub kostkę gorzkiej czekolady, podczas świąt robi wyjątek i przyrządza dla najbliższych wiśniowo-kokosowy deser z dodatkiem tofu. Jako że ma on niską zawartość cukru, a zarazem bazuje na naturalnych, nieprzetworzonych składnikach, pozostaje w zgodzie z założeniami diety stosowanej przez długowiecznych mieszkańców niebieskich stref.

"Jeśli chcę przygotować na święta deser, zawsze stawiam na wiśniowo-kokosowe parfait. Jest pyszny, świąteczny i zawiera niewiele cukru. Poza tym nie znajdziecie tu żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Robi się go z mleka kokosowego i jedwabistego tofu, które tworzą słodką, gęstą bazę. Dodaję też skórkę z cytryny, miód i - czasami - brandy" - wyjaśnia badacz w rozmowie z portalem "Well & Good". Do przyrządzenia porcji deseru dla czterech osób będziemy potrzebować: puszkę mleka kokosowego, 1/3 szklanki miodu, 1/3 szklanki syropu klonowego, skórkę z jednej cytryny, szklankę wiśni bez pestek, dwie łyżki brandy oraz kostkę tofu. Buettner poleca wybrać silken tofu, które ma idealnie gładką konsystencję.

"Pokrój tofu w kostkę, następnie dodaj mleko kokosowe, startą skórkę z cytryny, brandy oraz miód i zblenduj wszystko na gładką masę. Przełóż ją do małych szklanek lub miseczek, w których podasz deser. Później wrzuć wiśnie i syrop klonowy do rondelka i podgrzej na małym ogniu, aż syrop zacznie tworzyć konsystencję glazury. Wlej wiśnie w glazurze na parfait, do każdej szklanki lub miski. Smacznego!" - instruuje Buettner. I dodaje, że to jeden z najprostszych i najzdrowszych deserów, jakich kiedykolwiek próbował.



"Wszyscy go uwielbiają. A jako że przygotowanie go zajmuje kilka minut, masz pewność, że nie utkniesz w kuchni na wiele godzin i będziesz mógł spędzić ten czas z bliskimi" - konkluduje ekspert.



