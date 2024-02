Chrupiąca skorupka i rozpływający się w ustach środek to cechy idealnie przyrządzonych kokosanek. Słodkie i obfitujące w wiórki kokosowe ciasteczka święciły triumfy w czasach PRL-u. Choć przez lata pozostawały zapomniane, teraz ponownie wracają do łask. Co ciekawe, oryginalny przepis funkcjonuje już od kilkuset lat, a powstał prawdopodobnie we Francji lub Włoszech. Jak przygotować idealne kokosanki do kawy? Przepis wymaga tylko kilku składników.

Jak długo trzeba piec kokosanki? Niewielkim ciasteczkom wystarczy ok. 15-20 minut w temperaturze 180 st. C.

Na koniec dosypujemy do białej jeszcze łyżeczkę mąki ziemniaczanej i mieszamy mikserem przez ok. minutę.

Do garnka wkładamy masło i dosypujemy cukier. Ustawiamy niewielką moc palnika i doprowadzamy do całkowitego rozpuszczenia obu składników.

Podstawowy przepis na kokosanki w prosty sposób wzbogacimy także o dodatek czekolady. Świetnie sprawdzą się wszystkie rodzaje, nie tylko mleczna, ale także gorzka i deserowa. Na jakim etapie dodać czekoladę do kokosanek? Z krokiem należy poczekać do momentu, w którym wyciągnięte z piekarnika ciasteczka zdążą się nieco ostudzić. Dopiero wtedy możemy rozpuścić wybraną czekoladę w kąpieli wodnej i zanurzać w niej spody kokosowych słodkości.

Nadmiar czekolady strząsamy, ponownie odkładamy kokosanki na blachę i czekamy 15-20 minut do całkowitego stężenia polewy. Niezależnie od tego, czy przygotujemy kokosanki solo, lub jednak zdecydujemy się na dodatek czekolady, słodki przysmak możemy przechowywać szczelnie zamknięty przez 3-4 dni. Co ważne, kokosanki nadają się do mrożenia. W zamrażalniku przetrwają do trzech miesięcy. Jeśli najdzie nas na nie ochota, wystarczy, że wyciągniemy je ok. 30-40 minut przed zjedzeniem. To da ciastkom czas na ocieplenie.