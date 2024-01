Zgodnie z polską tradycją tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Jest to święto ruchome, które przypada na ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Obchodzimy go dokładnie 52 dni przed Wielkanocą. W Polsce dzień ten kojarzy się z obfitością oraz oczywiście pączkami i faworkami.

Jednakże pączki to niejedyny przysmak, który uraczy nasze podniebienia w ostatni czwartek karnawału. W tym roku do łask powraca również zapomniany przysmak z czasów PRL-u - ciastka orzeszki.

Ciasteczka orzeszki hitem PRL-u. Co to za przysmak?

Obecnie coraz chętniej wracamy do sprawdzonych przepisów sprzed lat, dlatego ciastka orzeszki znów wracają do łask! Okazuje się, że ich przygotowanie jest bardzo proste i nie wymaga szczególnych umiejętności cukierniczych. Jednakże potrzebujemy do tego specjalnej formy na ciasteczka , którą kupimy w sklepach z akcesoriami kuchennymi, a także przez internet.