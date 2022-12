Czy kompot z suszu jest zdrowy?

Kompot z suszu ląduje na stole podczas wigilijnej kolacji. Przygotowany zgodnie z tradycyjną recepturą powinien zawierać trzy rodzaje suszonych owoców - jabłka, śliwki i gruszki. Co ważne, suszone owoce są prawdziwą skarbnicą składników odżywczych, regulujących przemianę materii i ułatwiających trawienie świątecznych potraw.

Suszone owoce to doskonałe źródło błonnika oraz cennych witamin z grupy B oraz witaminy E czy K. Są one również bogate w poprawiające przepływ krwi i usprawniające pracę przewodu pokarmowego przeciwutleniacze. To także źródło potasu, który wpływa na poprawną pracę serca oraz magnezu. Pamiętajmy, że suszone owoce zwykle zawierają spore ilości naturalnych cukrów, dlatego też słodzenie wigilijnego kompotu nie jest konieczne.

Reklama

Zobacz również: Staropolska nalewka na wigilię. "Ratafia naprędce"

Wigilijny kompot z suszu z przepisu Magdy Gessler

Mimo iż przygotowanie kompotu z suszu wydaje się sprawą nieskomplikowaną, warto przyłożyć do tej czynności nieco większą uwagę. Magda Gessler, prawdziwy autorytet kulinarny, zdradza swój przepis na ten napój. Dodaje do niego pewien sekretny składnik. Jedno jest pewne, goście wręcz oszaleją.

Kompot z suszu Magdy Gessler

100 g suszonych jabłek,

100 g suszonych śliwek,

100 g suszonych gruszek,

2 łyżki miodu lipowego,

5 goździków,

1 pomarańcza,

1 laska cynamonu.

Suszone owoce należy dokładnie wymyć, włożyć do garnka i zalać wodą. Gotować na małym ogniu przez 30 minut. Kolejno dodać laskę cynamonu, goździki oraz tajemniczy składnik - miód lipowy i gotować przez kolejne 7 - 10 minut. Pomarańczę pokroić w plastry i dodać do kompotu. Schłodzić. Gotowe!

Zobacz również: Wigilijny karp z przepisu Magdy Gessler. W mig zniknie ze stołu