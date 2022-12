Karp jest głównym bohaterem wigilijnej kolacji. Wielu Polaków nie potrafi sobie wyobrazić świąt bez jego udziału. Skąd jego ogromna popularność w tym okresie? Cofnijmy się do 1947 roku, kiedy minister przemysłu Hilary Minc głośno reklamował hasło "Karp na wigilijnym stole w Polsce". Był to sposób na rozwinięcie gospodarki, a ryba pojawiała się wówczas na stole głównie z uwagi na fakt, iż była jedyną, łatwo dostępną.

Mimo iż obecnie, rocznie Polacy zjadają około 20 ton karpia, ryba trafia najczęściej na nasze talerze w trakcie wigilii. Bogaty w łatwo przyswajalne białka i minerały: wapń, fosfor, potas, żelazo czy sód karp jest kwintesencją świąt. Jak go przyrządzić? Tak robi go Magda Gessler.

Wigilijny karp Magdy Gessler. Jak go przyrządzić?

Magda Gessler jest prawdziwym autorytetem kulinarnym. Warto więc przyjrzeć się nieco uważniej przepisowi na karpia jej autorstwa. Restauratorka podkreśla, iż ryba będzie smaczna w dwóch wersjach - smażonej oraz pieczonej.

Smażony karp według Magdy Gessler

Przed smażeniem karpia należy dokładnie zamarynować go w pieprzu cytrynowym, soli oraz soku z cytryny. Kolejno owinąć folią aluminiową i pozostawić na około 2 godziny. Po tym czasie obtoczyć w jajku, bułce tartej połączonej z mąką pszenną i smażyć na maśle klarowanym lub oleju przez około 5 - 7 minut. Pamiętajmy, aby uprzednio dobrze rozgrzać tłuszcz. W przeciwnym razie panierka szybko odpadnie od ryby. Po usmażeniu dokładnie odsączmy nadmiar tłuszczu na ręcznikach papierowych.

Pieczony karp według Magdy Gessler

Znana restauratorka poleca także karpia w wersji pieczonej. Jego przyrządzenie jest niemal takie samo, jak kroki, które musimy poczynić w przypadku wersji smażonej. Rybę smażymy jednak zaledwie przez 3 minuty, a kolejno przekładamy do naczynia żaroodpornego i wkładamy do nagrzanego do 160 st. piekarnika. Pieczemy przez około 20 - 30 minut.

Karp na słodko według Magdy Gessler

Magda Gessler poleca również karpia w wersji na słodko. Do jego przygotowania potrzebować będziemy:

karpia o wadze około 1,2 kg,

sól i pieprz,

sok z 1 cytryny,

olej rzepakowy do smażenia,

20 dag płatków migdałowych,

2 łyżki masła,

6 łyżek płynnego miodu,

1 szczyptę imbiru w proszku,

1 szczyptę cynamonu.

Rybę dokładnie czyścimy z łusek, płuczemy, a kolejno nacieramy z zewnątrz i wewnątrz solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny. Zostawiamy w lodówce na około 2 godziny. Po tym czasie kroimy rybę na dzwonki i smażymy na oleju. Przekładamy do naczynia żaroodpornego. Płatki migdałowe rumienimy na suchej patelni, zaś na innej rozpuszczamy masło, do którego dodajemy kolejno miód, imbir, cynamon i płatki migdałowe. Mieszamy przez około minutę, a następnie polewamy rybę. Pieczemy w nagrzanym do 180 st. piekarniku przez około 15 minut. Gotowe!

Pamiętajmy, aby nie wyrzucać łusek. Podobno mają one magiczną moc przyciągania pieniędzy! Wystarczy schować je do portfela w noc sylwestrową, a powodzenie gwarantowane.

