Przygotowany obiad okazał się klapą i trzeba szybko opracować plan B? A może wpadli do nas niespodziewani goście? Odpowiedzią na mniejsze i większe kulinarne kryzysy będzie urzekające prostotą danie z Bliskiego Wschodu, jajeczno-pomidorowa szakszuka.

Zdjęcie Obiad gotowy w kilka chwil /123RF/PICSEL

Składniki puszka pomidorów w zalewie lub 3 świeże pomidory

3 jajka

4-5 plasterków szynki

1 ząbek czosnku

1/2 papryki (czerwonej lub żółtej)

1 łyżka oliwy

sól, pieprz, oregano, majeranek

nać pietruszki (lub inna zielenina)

1. Paprykę i szynkę kroimy drobno, obrany czosnek przeciskamy przez praskę. Jeśli korzystamy ze świeżych pomidorów, nacinamy je, sparzamy, obieramy, drobno kroimy, ewentualnie przez kilka sekund blendujemy je w wysokim naczyniu. Jeżeli wybraliśmy pomidory z puszki, przelewamy je wraz z zalewą do wysokiego naczynia i krótko blendujemy na niezbyt gładką masę.



2. Na patelni rozgrzewamy oliwę, podsmażamy czosnek często mieszając, po minucie dodajemy paprykę i szynkę, smażymy wszystko razem.



3. Do zawartości patelni dolewamy masę pomidorową, doprawiamy, mieszamy i po czym smażymy całość około 5 minut.



4. Przy pomocy drewnianej łopatki/szpatułki tworzymy w masie wgłębienie i ostrożnie wbijamy tam jajko. Zachowując odstęp robimy jeszcze dwa kolejne wgłębienia i wbijamy do nich jajka. Lekko je solimy. przykrywamy patelnię pokrywką i smażymy wszystko razem jeszcze mniej więcej 4 minuty, aż białka się zetną. Posypujemy danie zieleniną i wykładamy na talerze.