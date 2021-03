Charakterystyczne, czarne, okrągłe ciasteczka, przełożone przepysznym kremem, podbiły cały świat! Znakomicie smakują wszystkim i świetnie sprawdzają się jako dodatek do wielu domowych wypieków i słodyczy. Można zrobić z nich lody, lizaki, my zaś przygotowaliśmy dla was przepis na wyborną tartę oreo - to domowy wypiek, który robi się w kilka chwil, a smakuje doskonale!

Zdjęcie Ciasto, którego nie musisz nawet piec /123RF/PICSEL

Składniki na spód 14 CIASTECZEK

50G MASŁA ROZTOPIONEGO Składniki na masę 350 G TWAROGU

300 ML ŚMIETANKI 30%

0,5 SZKLANKI CUKRU PUDRU

6 CIASTECZEK Składniki na wierzch 3 CIASTECZKA

Jak wykonać ten prosty deser? Zobacz:



