Ta surówka zachwyca smakiem. Turecka sałatka z marchewki to hit do obiadu

Jeśli znudziły ci się wielokrotnie powtarzane te same sałatki i surówki do obiadu i szukasz czegoś, co zaskoczy i doda smaku obiadowi, koniecznie spróbuj tego przepisu! Jest prosty, ale połączenie smaków zaskakuje i może przekonać do siebie nawet tych, którzy na co dzień nie przepadają za surówkami z marchewki. Turecki sposób podawania marchwi do głównego posiłku z pewnością przypadnie do gustu rodzinie.