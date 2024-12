Choć longan wielu osobom przypomina w smaku i wyglądzie owoc liczi, należy wyraźnie zaznaczyć, że mimo pokrewieństwa obu kulistych owoców, znacząco się od siebie różnią zarówno zawartością witamin i składników odżywczych, wyglądem, ale także smakiem. Longan pochodzi z Azji, rośnie na drzewach, osiągających nawet kilkanaście metrów wysokości. Jeśli mamy możliwość kupić owoce świeże, najlepiej wybierać te na gałązkach. Nazwa "oko smoka" wzięła się od podobieństwa obranego, podzielonego na pół owocu do tajemniczego oka. Miąższ egzotycznego owocu jest bowiem biało-przeźroczysty i nieco galaretowaty, a ciemna pestka w środku przypomina źrenicę. W smaku longan jest słodki, ale na uwagę zasługuje fakt, że nie podnosi znacząco i nagle poziomu cukru we krwi. "Oko smoka" cieszy się powodzeniem w kuchni azjatyckiej zarówno jako przekąska jedzona samodzielnie jak i jako dodatek do dań z mięsem i orientalnymi przyprawami.