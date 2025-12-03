Delikatny pasztet z wątróbek, którym faszerujemy kurczaka, sprawia, że smaki eksplodują intensywnością. Smak kurczaka wpływa na nadzienie, a smak nadzienia na mięso kurczaka. Do tego, w przypadku liczniejszych spotkań, kurczakiem możemy obdzielić większą grupę gości. Nadzienie może być też używane jak inne pasztety - jako smarowidło do chleba. Tak przygotowanego kurczaka możemy podawać na zimno i na ciepło.

Jeśli chcesz urozmaicić danie - dodaj ulubione przyprawy: tymianek lub majeranek.

Składniki 1 sprawiony kurczak (ok. 1,2 kg),

20 dag wątróbek drobiowych,

10 dag czerstwej bułki (np. 2 kajzerki),

ok. 3/4 szklanki mleka,

2 jajka,

1 pęczek koperku,

5 dag masła,

2 łyżki oleju,

2-3 ząbki czosnku,

sok wyciśnięty z połowy cytryny,

sól, czarny pieprz,

2-3 łyżki stopionego masła

Przygotowanie:

Ząbki czosnku obierz, zmiażdż, rozetrzyj z solą. Mieszanką natrzyj tuszkę kurczaka. Skrop sokiem z cytryny. Oprósz solą i pieprzem. Włóż do lodówki na około godzinę. Wątróbki oczyść, wymocz, osącz, drobno pokrój. Bułkę namocz w mleku. Koperek posiekaj. Oddziel żółtka od białek. Białka schłodź. Żółtka utrzyj z masłem. Wymieszaj z koperkiem i odciśniętą bułką. Dodaj rozdrobnione wątróbki. Schłodzone białka ubij na sztywno z dodatkiem szczypty soli. Pianę z białek ostrożnie połącz z masą. Farsz przypraw do smaku solą i pieprzem. Kurczaka napełnij przygotowanym farszem lekko upychając łyżką. Otwory zepnij wykałaczkami. Nóżki zwiąż bawełnianą nicią. Tuszkę posmaruj stopionym masłem. Ułóż na blasze. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 st. Piecz godzinę.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Zapraszamy na www.interia.kobieta.pl/kuchnia INTERIA.PL