Spis treści: Jak zapobiec marnowaniu jedzenia w święta? Czy makowiec można mrozić? Mrozisz makowca? O tym musisz pamiętać

Jak zapobiec marnowaniu jedzenia w święta?

Mrożenie to świetny sposób na przedłużenie trwałości produktów spożywczych, a tym samym niemarnowanie jedzenie. Korzystamy z tej opcji szczególnie po świętach i większych rodzinnych imprezach bądź domówkach. Polacy mają bowiem tendencję do przygotowywania zbyt dużej ilości potraw i wypieków. Naszym zdaniem, lepiej, żeby się zmarnowało, aniżeli zabrakło. Takie myślenie niestety przyczynia się do tego, że każdego roku po Bożym Narodzeniu czy Wielkanocy w koszach na śmieci lądują całe hałdy żywności. Poza tym, że warto z większą rozwagą podchodzić do przygotowywania posiłków na święta czy inne okazje, warto wiedzieć, jak w prosty sposób przedłużyć trwałość produktów do spożycia. Sprytną opcją będzie oczywiście mrożenie - wystarczy odpowiednio zapakować żywność, a następnie poddać ją niskiej temperaturze, by zapewnić jej świeżość na wiele tygodni, a nawet miesięcy.

Jeśli zamierzasz mrozić makowca, lepiej zrezygnuj z lukrowej polewy 123RF/PICSEL

Czy makowiec można mrozić?

Do ciast, które najczęściej przyrządzamy na Boże Narodzenie należą oczywiście makowce - ich smak wprowadza w iście świąteczny klimat. Nierzadko jednak zdarza się, że przesadzimy z ilością wypieków lub otrzymamy dodatkowe porcje od gości, przez co ilość wypieków staje się niemożliwa do zjedzenia w kilka dni. Dla tych, których nurtuje pytanie, czy makowce można mrozić, mamy dobre wieści. Tak - można je z powodzeniem w ten sposób zakonserwować. Aby po rozmrożeniu były nadal smaczne, wyglądały apetycznie i nie straciły swojej konsystencji, warto jednak wiedzieć, na co zwrócić uwagę.

Mrozisz makowca? O tym musisz pamiętać

Jeśli zamierzasz zamrozić makowca, pamiętaj, aby nie popełnić któregoś z tych błędów:

nie wkładaj do zamrażalnika ciast jeszcze ciepłych - powstaną bowiem w środku kryształki lodu, a makowiec będzie mokry i nieapetyczny

zadbaj o szczelne opakowanie, najlepiej owiń ciasto folią spożywczą (dwukrotnie) - w ten sposób nie wyschnie i nie wchłonie zapachów

unikaj dekoracji z lukru - ten dodatek po rozmrożeniu najpewniej się rozmyje

nie przechowuj makowców w zamrażalniku zbyt długo - najlepiej wyjąć go maksymalnie po 3 miesiącach

Przed zamrożeniem makowca warto również posmarować jego wierzch cienką warstwą masła - będzie to dodatkowa bariera, która zapobiegnie wysychaniu ciasta. Aby makowiec po rozmrożeniu smakował jeszcze lepiej, przed podaniem można go nieco podgrzać.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Z Egiptu do Polski. O życiu między dwoma światami INTERIA.PL