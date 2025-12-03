Kojarzą się z babcinym salonikiem. W nowoczesnych mieszkaniach nie ma dla nich miejsca

InteriaKobieta Redakcja

Przytulność wnętrz już od dłuższego czasu przestaje się kojarzyć wyłącznie z dużą ilością pamiątek i bibelotów umieszczanych w każdym zakamarku mieszkania. Serca miłośników uporządkowanych, praktycznych przestrzeni podbija minimalizm. Coraz więcej osób stara się zamieniać swoje domowe zacisze w harmonijne miejsce, które potrafi skutecznie wyciszyć, stając się oazą niezmąconego odpoczynku. Zgodnie z tym trendem popularne do tej pory rozwiązania, zwłaszcza w kontekście oświetlenia, odchodzą do lamusa.

Lampa stołowa o białym abażurze ustawiona na marmurowym blacie przy dużym lustrze, obok ciemnych, wzorzystych zasłon i ściany w jasnym kolorze.
Lampy stołowe zaczynają być traktowane jako zbędny gadżetMalkovKonstantin123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Funkcjonalność przede wszystkim
  2. Akcesoria, które wychodzą z mody
  3. Nowocześnie, ale przytulnie. Jakie oświetlenie wybierać?

Funkcjonalność przede wszystkim

Na czym polega minimalizm we wnętrzach? Nie należy utożsamiać go jedynie z ograniczeniem liczby dekoracji czy wyborem stonowanych kolorów. Nie powinien być również kojarzony z chłodnym, "szpitalnym" klimatem. To podejście, w którym liczą się funkcjonalność, jakość i świadome decyzje zakupowe.

W minimalistycznych wnętrzach królują proste formy i naturalne materiały. Przestrzeń daje wrażenie otwartej, uporządkowanej i dokładnie przemyślanej. Każdy element ma swoje miejsce oraz cel. Wybierając meble, raczej stawia się na przedmioty z niewielką liczbą detali. Masywne regały i segmenty zastępowane są półkami o lżejszej formie. Minimalizm to także przemyślane dekoracje, które nie dominują w pomieszczeniu, ale potrafią nadać mu niepowtarzalny, domowy charakter. Często jedna dobrze dobrana roślina doniczkowa, ceramiczna misa czy gustowny plakat w ramie potrafią zastąpić całą kolekcję przypadkowych bibelotów.

Akcesoria, które wychodzą z mody

Kremowy abażur lampy w stylu retro z ozdobnymi frędzlami umieszczony przy niebieskich zasłonach, w tle widoczne wnętrze pokoju.
Być może stojące lampy z abażurami wyglądają ładnie w stylizowanych kawiarniach, ale w domach tracą rację bytu123RF/PICSEL

W minimalistycznych aranżacjach wyraźnie widać zmianę podejścia do oświetlenia. Lampy stołowe (często ze zdobionymi abażurami) - choć wciąż mogą być efektowną dekoracją - coraz częściej uznaje się za niepraktyczne.

Zajmują miejsce na blatach i stolikach, co bywa problematyczne zwłaszcza przy niewielkim metrażu. Zbierają kurz i utrudniają porządki, a raczej mało kto przy współczesnym tempie życia ma czas, aby codziennie usuwać pył i brud z domowych sprzętów. Niejednokrotnie ich wybór bywa wynikiem improwizacji albo spontanicznej decyzji podczas zakupów - w takim otoczeniu wrażenie chaosu w aranżacji nie pozwala skutecznie odpoczywać. Ponadto lampy stołowe zaczynają kojarzyć się dość staromodnie.

Zobacz również:

10 rzeczy, które sprawiają, że mieszkanie wygląda tanio. Porzuć stare przyzwyczajenia
Trendy

Masz w mieszkaniu? Pozbądź się. Oto 10 rzeczy, które sprawiają, że dom wygląda tanio

Aleksandra Tokarz
Aleksandra Tokarz

Nowocześnie, ale przytulnie. Jakie oświetlenie wybierać?

W nowoczesnych, oszczędnych aranżacyjnie wnętrzach prym wiodą lampy, które niemal znikają z pola widzenia. Mają być przede wszystkim źródłem światła, ale same jako przedmioty schodzą na dalszy plan.

Bogato zdobione żyrandole imitujące styl prosto z Wersalu nie są już mile widziane w mieszkaniach. Aktualnie najpopularniejsze są modele wiszące - delikatne, o geometrycznych formach, często na cienkich linkach i z prostymi kloszami. Takie rozwiązania pozwalają pięknie doświetlić przestrzeń, dając poczucie ciepła, a jednocześnie nie zajmują miejsca.

Nowoczesny salon z brązowym narożnikiem oraz poduszkami, jasne ściany i półki z podświetleniem, w tle sprzęt do ćwiczeń przy białym barze kuchennym z wysokimi stołkami, na podłodze drewniane panele.
Nowoczesne podejście do oświetlenia domu to kwestia nie tylko stylu i mody, ale przede wszystkim funkcjonalnościBENIS ARAPOVIC // WWW.SHOCK.CO.123RF/PICSEL

Drugim rosnącym w siłę trendem jest oświetlenie wkomponowane w architekturę wnętrza. Wbudowane lampy sufitowe, minimalistyczne kinkiety, taśmy LED ukryte w ścianach, pod szafkami lub w zagłówkach łóżka tworzą subtelny, nowoczesny efekt. Ciekawym rozwiązaniem są lampy zintegrowane z elementami wyposażenia, takimi jak półki, szafy czy panele ścienne. To modny sposób na zachowanie wizualnej lekkości i maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Sprytne rozmieszczenie tego rodzaju lamp pozwala korzystać ze światła dokładnie w tym miejscu, w którym go potrzebujemy. Jak łatwo się domyślić, przy okazji prowadzi to do oszczędności na rachunkach za energię.

Podobał ci się ten artykuł? Zobacz więcej praktycznych porad i inspiracji w serwisie kobieta.interia.pl - codziennie coś nowego.

Czy w białym pokoju można oszaleć? Jak działa kolor w architekturzeINTERIA.PLINTERIA.PL

Najnowsze