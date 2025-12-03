Nowa atrakcja turystyczna w Wiśle

Drewniana wieża widokowa położona jest przy górnej stacji kolei linowej Skolnity w Wiśle i mierzy 38 metrów, natomiast prowadząca do niej ścieżka w koronach drzew ma ponad 700 metrów długości. Imponująco prezentują się balkony widokowe w kształcie ogromnych dłoni. Z kolei taras na szczycie wieży ma prawie 300 metrów kwadratowych.

Z platform widokowych można podziwiać panoramę na Beskid Śląski, Śląsk Cieszyński, a przy dobrej pogodzie można również dostrzec Tatry.

"Cała konstrukcja jest w pełni wykonana z drewna robinii akacjowej, która była do nas sprowadzana zza granicy. Jest tam wycinana, bo mocno wypiera rodzime gatunki. Drewno cechują duża trwałość i ciekawe kształty. Fragmenty były dopasowywane przez budowniczych zupełnie jak puzzle. Z wieży podziwiamy przede wszystkim widoki, ale myślę, że sama konstrukcja zachwyci także wiele osób" - mówi Karolina Hanik, koordynatorka marketingu stacji Skolnity w Wiśle, a zarazem dyrektor ds. komunikacji Grupy Pingwina.

Ponadto na sześciu platformach widokowych, znajdujących się na ścieżce prowadzącej do wieży powstaną tablice z informacjami dotyczącymi przyrody, geografii, historii i etnografii.

"Na ścieżce powstaje 10 instalacji interaktywnych dotyczących przyrody, czyli np. wypiętrzenia Karpat, a także etnografii, muzyki czy kultury regionu. Tak jak głosi nasze motto: tutaj nuda się nie uda! Bardzo ważna rzecz dla wszystkich turystów to także to, że w żadnym miejscu nie ma schodów, a nachylenie nie przekracza 5 proc. , więc wieża jest w pełni dostępna również dla osób z niepełnosprawnościami" - dodaje Karolina Hanik.

Na wieży widokowej imponująco prezentują się balkony widokowe w kształcie ogromnych dłoni / fot. wiezawidokowa.pl INTERIA.PL/Informacja prasowa

Ile kosztuje wejście na wieżę widokową?

Inwestycja została zrealizowana przez ośrodek Skolnity Wisła Ski & Bike Park. Od momentu otwarcia wieża dostępna jest dla zwiedzających codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00, przy czym ostatnie wejście możliwe jest na godzinę przed zamknięciem. Odwiedzającym zaleca się korzystanie z dużego, bezpłatnego parkingu przy dolnej stacji kolei oraz wjazd 4-osobową koleją linową - wskazuje inwestor.

Cennik jest skonstruowany tak, że najkorzystniejszą opcją jest pakiet zawierający wjazd i zjazd koleją, wejście na Wieżę widokową oraz dodatkową atrakcję, czyli tężnię solankową.

Wejście na wieżę widokową dla osoby dorosłej kosztuje 99 zł, natomiast cena biletu ulgowego wynosi 79 zł. Wybierając opcję "wejście na wieżę widokową, dostęp do tężni, wjazd i zjazd koleją krzesełkową", trzeba liczyć się z wydatkiem 125 zł za osobę dorosłą i 109 zł za bilet ulgowy. Natomiast wjazd lub zjazd kolejką i wejście na wieżę to koszt 110 zł lub 90 zł kupując bilet ulgowy.

Posiadacze Wiślańskiej Karty Mieszkańca mogą skorzystać z rabatu 50 proc. na bilet obejmujący wejście na wieżę widokową, tężnię oraz wjazd i zjazd koleją krzesełkową.

