Pij wieczorem, a zapomnisz co to bezsenność. Działa jak naturalny hormon snu
Coraz więcej osób zmaga się z bezsennością i trudnościami z zasypianiem. Głęboki sen staje się dobrem deficytowym, a to oznacza, że na co dzień czujemy większe zmęczenie, mamy problemy z pamięcią i koncentracją i gorszy nastrój. Zbyt krótki lub niskiej jakości sen obciąża nie tylko mózg i cały układ nerwowy, ale też serce i układ krążenia. By temu przeciwdziałać, warto włączyć do diety produkt, który jest bogatym źródłem melatoniny, czyli hormonu snu. Sprawdź, co pić wieczorem, by szybko zasnąć.
Spis treści:
- Sok z cierpkich wiśni - naturalne źródło melatoniny
- Jak pić sok z cierpkich wiśni na dobry sen?
- Dlaczego warto pić sok z cierpkich wiśni?
- Najlepsze sposoby na zdrowy sen
Sok z cierpkich wiśni - naturalne źródło melatoniny
Sok z cierpkich wiśni zawiera melatoninę, czyli hormon, który odpowiada za cykl snu i czuwania. Za jego wydzielanie w naszym organizmie odpowiada szyszynka, czyli gruczoł znajdujący się w mózgu. Ilość melatoniny zwiększa się po zmroku. Sok z cierpkich wiśni nie tylko zawiera ten hormon, ale stymuluje też jego wydzielanie. Dzieje się tak dlatego, że hamuje rozpad aminokwasu, który jest niezbędny do produkcji melatoniny.
Jak pić sok z cierpkich wiśni na dobry sen?
Eksperci zalecają, by sok z cierpkich wiśni pić 1-2 godziny przed snem, a w przypadku osób, które budzą się z powodu pełnego pęcherza mogą to być nawet 3 godziny przed położeniem się do łóżka. Optymalna ilość soku to 220 ml, a dla lepszego efektu napój powinien być lekko ciepły.
Dlaczego warto pić sok z cierpkich wiśni?
Sok z cierpkich wiśni zawiera silne przeciwutleniacze, dzięki czemu ma dobroczynny wpływ na ludzki organizm. Działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie - łagodzi bóle stawów, wspiera regenerację mięśni, pomaga regulować ciśnienie tętnicze krwi i wzmacnia układ krążenia. Stymuluje też układ odpornościowy i opóźnia procesy starzenia się.
Najlepsze sposoby na zdrowy sen
Jeśli chcesz zapewnić sobie zdrowy i głęboki sen, wieczorem unikaj niebieskiego światła. Przed położeniem się do łóżka nie używaj ekranów - telefonu czy tabletu i nie oglądaj telewizji. Późnym popołudniem nie pij też kawy ani alkoholu, zadbaj za to o umiarkowaną aktywność fizyczną. Pamiętaj też, by wietrzyć sypialnię i dbaj o prawidłową wilgotność powietrza (ok. 60 proc.). Optymalna temperatura w czasie snu to 18-20 stopni.
Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.