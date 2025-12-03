Spis treści: Sok z cierpkich wiśni - naturalne źródło melatoniny Jak pić sok z cierpkich wiśni na dobry sen? Dlaczego warto pić sok z cierpkich wiśni? Najlepsze sposoby na zdrowy sen

Sok z cierpkich wiśni - naturalne źródło melatoniny

Sok z cierpkich wiśni zawiera melatoninę, czyli hormon, który odpowiada za cykl snu i czuwania. Za jego wydzielanie w naszym organizmie odpowiada szyszynka, czyli gruczoł znajdujący się w mózgu. Ilość melatoniny zwiększa się po zmroku. Sok z cierpkich wiśni nie tylko zawiera ten hormon, ale stymuluje też jego wydzielanie. Dzieje się tak dlatego, że hamuje rozpad aminokwasu, który jest niezbędny do produkcji melatoniny.

Jak pić sok z cierpkich wiśni na dobry sen?

Eksperci zalecają, by sok z cierpkich wiśni pić 1-2 godziny przed snem, a w przypadku osób, które budzą się z powodu pełnego pęcherza mogą to być nawet 3 godziny przed położeniem się do łóżka. Optymalna ilość soku to 220 ml, a dla lepszego efektu napój powinien być lekko ciepły.

Dlaczego warto pić sok z cierpkich wiśni?

Sok z cierpkich wiśni zawiera silne przeciwutleniacze, dzięki czemu ma dobroczynny wpływ na ludzki organizm. Działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie - łagodzi bóle stawów, wspiera regenerację mięśni, pomaga regulować ciśnienie tętnicze krwi i wzmacnia układ krążenia. Stymuluje też układ odpornościowy i opóźnia procesy starzenia się.

Co pić przed snem, by się wyciszyć i szybciej zasnąć?

Najlepsze sposoby na zdrowy sen

Jeśli chcesz zapewnić sobie zdrowy i głęboki sen, wieczorem unikaj niebieskiego światła. Przed położeniem się do łóżka nie używaj ekranów - telefonu czy tabletu i nie oglądaj telewizji. Późnym popołudniem nie pij też kawy ani alkoholu, zadbaj za to o umiarkowaną aktywność fizyczną. Pamiętaj też, by wietrzyć sypialnię i dbaj o prawidłową wilgotność powietrza (ok. 60 proc.). Optymalna temperatura w czasie snu to 18-20 stopni.

