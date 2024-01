Przepis na pączki Magdy Gessler - składniki

Do przygotowania tych łakoci potrzebujemy następujących składników:

2 kg mąki szymanowskiej

300 g cukru

30 jajek

500 g masła

500 ml mleka

2 opakowania cukru waniliowego z prawdziwej wanilii

0,5 łyżeczki soli

100 g świeżych drożdży

konfitura z płatków róż lub powidła śliwkowe

2,5 kg smalcu

500 g domowego lukru

100 g kandyzowanych skórek pomarańczy

Czytaj także: Ekspresowe odświeżanie pączków. Proste patenty, by żaden się nie zmarnował

Reklama

Pączki Magdy Gessler - przepis

Do naczynia wlewamy mleko, dodajemy 100 g cukru i rozdrobnione drożdże. Całość dokładnie mieszamy i delikatnie podgrzewamy aż składniki zaczną się rozpuszczać - temperatura powinna oscylować w okolicy 35 st. C.

Kolejny krok polega na wsypaniu szklanki mąki, wymieszaniu i odstawieniu naczynia na około 30 minut.

Do drugiego naczynia wkładamy 20 żółtek jaj, 10 całych jaj, cukier, wanilię i sól. Wszystkie składniki podgrzewami równocześnie bardzo dokładnie je mieszając np. za pomocą trzepaczki.

Warto wiedzieć: Dodaj odrobinę do ciasta. Pączki długo pozostaną świeże i puszyste

Zdjęcie Już 8 lutego obchodzić będziemy tłusty czwartek / 123RF/PICSEL

Po upłynięciu 30 minut wracamy do zaczynu drożdżowego. Jeśli podwoił swoją objętość, to wówczas należy wymieszać go z przygotowaną masą jajeczną. Następnie wsypujemy 1,2 kg mąki i wyrabiamy ciasto, aż nabierze ono jednolitej konsystencji. Wówczas dodajemy roztopione masło.

Ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 90 minut do wyrośnięcia. Po tym czasie ciasto dzielimy na mniejsze kawałki i formujemy z nich ruloniki, które kroimy na małe kawałki i na koniec nieco spłaszczamy.

Na środek każdego kawałka ciasta nakładamy odrobinę nadzienia, zawijamy brzegi i zalepiamy. Z ciasta lepimy kulkę. Tak przygotowane pączki rozkładamy na stolnicy posypanej mąką. Całość przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 45 minut.

Zdjęcie Pączki to jedna z ulubionych słodkich przekąsek / Marek Lasyk / East News

Do rondla dodajemy smalec i rozgrzewamy go do temperatury 180 st. C. Do rozgrzanego tłuszczu porcjami dodajemy pączki, obracając je jeden raz podczas obróbki termicznej. Odpowiednio usmażone pączki wyjmujemy z rondelka i wykładamy na ręczniku papierowym w celu pozbycia się nadmiaru tłuszczu. Gdy pączki trochę wystygną oblewamy je lukrem i posypujemy skórką z pomarańczy.

Czytaj również: Najlepszy tłuszcz do smażenia pączków. Będą rozpływały się w ustach