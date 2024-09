Skąd biorą się pistacje?

Trudno spotkać kogoś, kto nie zna pistacji lub choć raz ich nie próbował. Charakterystyczny zielony kolor z fioletowymi refleksami skryty pod łupinkami to znak rozpoznawczy tych smacznych orzechów, które uprawiane są w Azji oraz w Ameryce. Pistacje cenione są przede wszystkim za swój przepyszny smak, który już od wielu lat ma swoich sympatyków nad Wisłą. Jeśli ktoś nie dowierza, wystarczy przejść się do najbliższej cukierni i przekonać się na własne oczy, jak wiele łakoci z tymi orzeszkami można tam spotkać. Warto mieć w domu przynajmniej garść pistacji na czarną godzinę albo wtedy, kiedy eksperymentujemy w kuchni: ponieważ to smaczna przekąska oraz dodatek do dań, który może wynieść nasze umiejętności kulinarne na wyżyny.

Co można znaleźć w pistacjach?

Pistacje od dawna znane są z tego, że przygotowuje się z nich łakocie 123RF/PICSEL

Nikogo specjalnie nie trzeba przekonywać do kupowania i spożywania pistacji, bo ich smak broni się sam. Ale z nim w parze idą także wartości odżywcze, których też jest całkiem sporo. Od czego trzeba zacząć? Od rzeczy oczywistych, bo to solidna dawka białka, błonnika oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, których nie powinno się bać w codziennej i zdrowej diecie. Ten pakiet uzupełniają dwie cenne witaminy: A oraz E, a także pierwiastki w szczodrej liczbie. Najważniejsze z nich to potas i magnez, które w duecie mogą zdziałać cuda. Końcówkę stawki zamykają antyoksydanty, m.in. luteina i zeaksantyna, które pomagają zachować zdrowie i siły witalne.

Korzyści z jedzenia pistacji

Pistacje są kaloryczne, ale jedzenie kilku dziennie pomoże uzupełnić niedobory 123RF/PICSEL

Niewielka ilość pistacji w diecie nie będzie zamachem na szczupłą sylwetkę, choć te orzechy są bardzo kaloryczne. A to zasługa kwasów tłuszczowych, które dbają o kondycję serca. Ich działanie wpływa na profil lipidowy organizmu, co przekłada się na regulowanie poziomu cholesterolu i sprawniejszą pracę układu krążenia. Działanie w tym obszarze uzupełniają pierwiastki, ponieważ wzmacniają działanie mięśni oraz normują ciśnienie tętnicze krwi. Zarówno potas i magnez, jak i kwasy tłuszczowe zapewniają bystrość umysłu. Wspierają trudną pracę układu nerwowego i pozwalają na łatwiejsze procesy zapamiętywania. Warto dlatego jeść pistacje, a zwłaszcza wtedy, kiedy przyswajamy intensywnie wiedzę lub podejmujemy się wysiłku umysłowego na co dzień. Pamiętajmy, że pistacje ze względu na swój skład mogą także zmniejszyć skutki przewlekłego stresu.

Zdrowy wygląd? To zasługa pistacji!

Pistacje są drogie, ale warto się na nie skusić, kiedy zależy nam na zdrowym wyglądzie. Za to odpowiedzialne są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, w tym E, zwana "witaminą młodości". To właśnie one pomagają rozprawiać się ze zmarszczkami, chronią skórę przed starzeniem, ale równocześnie wyrównują jej koloryt i redukują stany zapalne. Kwasy tłuszczowe z kolei mogą nawilżyć skórę od środka, co nie tylko zapewnia jej elastyczność, ale także powoduje, że trudniej tworzą się na niej bruzdy i niedoskonałości.

Jak jeść pistacje?

Pistacje mogą być dodatkiem do wielu wytrawnych dań 123RF/PICSEL

Na szczęście, nie ma sztywnej instrukcji obsługi, jak jeść pistacje, ale warto wyjść spoza znanego nam schematu. Oczywiście, zjadanie kilku sztuk dziennie, jako przekąska, jest najlepszym rozwiązaniem, ale czasami wystarczy je również posiekać albo zemleć w blenderze, aby uzyskać wdzięczny produkt do dalszych przygotowań. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby były składnikiem farszu: wystarczy np. zrobić kieszonki w piersi z kurczaka i wypełnić je np. serem pleśniowym z pistacjami. Orzechy warto również dodawać do sałatek, a przygotowanie kremu z odrobiną miodu pozwoli na uzyskanie domowych łakoci.

Niezależnie od tego, do czego wykorzystujemy pistacje, warto zachować umiar. Nie dość, że są kaloryczne, to na dodatek ciężkostrawne, co może powodować dolegliwości żołądkowe. Pamiętajmy również, aby w sklepach wybierać pistacje niesolone, ponieważ w takiej wersji w nadmiarze mogą podnosić ciśnienie i szkodzić sercu.