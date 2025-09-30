Ten jesienny koktajl zachwyci cię smakiem. Moc witamin i wzmocnienie dla całego organizmu
Zdrowy, odżywczy koktajl może być sycącą przekąską lub stanowić pełnowartościowy posiłek. Odpowiednio skomponowany będzie doskonałym urozmaiceniem diety, a także sposobem na przemycenie do codziennego jadłospisu dodatkowej porcji warzyw czy owoców. Jakie najlepiej sprawdzą się jesienią? Najlepiej te wzbogacone o sezonowe produkty, a także rozgrzewające przyprawy. Przedstawiamy przepis na wzmacniający odporność koktajl, który przygotujesz w kilka chwil.
Spis treści:
- Dlaczego jesienią warto pić koktajle?
- Dyniowy koktajl z siemieniem lnianym. Jak go zrobić?
Dlaczego jesienią warto pić koktajle?
Sezon na dynie, jabłka, gruszki, śliwki i inne dary jesieni uważamy za rozpoczęty. Warto korzystać z dobrodziejstw tej pory roku i wykorzystywać te niezwykle zdrowe produkty w codziennych posiłkach. Jedną z genialnych i przede wszystkim szybkich opcji na odżywcze, wzmacniające organizm i sycące posiłki będą koktajle. Można zrobić je na wiele sposobów, urozmaicając smak różnymi dodatkami. Aby były w pełni wartościowe, oprócz owoców i warzywa, dobrze by zawierały też:
- białko - dzięki niemu koktajl będzie bardziej sycący,
- zdrowe tłuszcze - np. nasiona chia, pestki dyni czy awokado - wspomogą wchłanianie witamin i wpłyną korzystnie na układ odpornościowy,
- dodatkowe węglowodany - np. płatki owsiane - jeśli zależy ci, aby była to bardziej kaloryczna, dodająca energii przekąska- np. po treningu lub żeby koktajl zastąpił jeden posiłek w ciągu dnia.
Ponadto dodatek siemienia lnianego zbawiennie wpłynie na układ pokarmowy, nasyci, a przy tym wspomoże leczenie infekcji górnych dróg oddechowych. Jak go zrobić? To bardzo proste.
Dyniowy koktajl z siemieniem lnianym. Jak go zrobić?
Sezon na dynie w pełni, tak więc jesienną porą proponujemy przygotowanie przepysznego koktajlu wzmacniającego odporność, gdzie bazą będzie purée z tego warzywa. Dynia to skarbnica wielu prozdrowotnych składników - m.in. beta-karotenu, przeciwutleniaczy, witamin, wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Zawarty w niej potas oraz witaminy z grupy B korzystnie wpływają na układ krążenia i nerwowy. Ponadto jest niskokaloryczna i jak większość warzyw zalecana na diecie odchudzającej. Oto czego będziesz potrzebować do przygotowania koktajlu dyniowego.
Składniki
- 400 ml kefiru
- 1 szklanka purée z dyni (wcześniej upiecz mniejsze kawałki obranej dyni w piekarniku do miękkości, a następnie zblenduj)
- 1 duży banan
- 4 łyżki płatków owsianych
- 3 łyżki siemienia lnianego
- szczypta cynamonu
- kilka kropel soku z cytryny
Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki zmiksować za pomocą ręcznego blendera na gładką masę. Opcjonalnie - jeśli konsystencja będzie za gęsta, można dolać odrobinę wody lub mleka. W razie potrzeby można też dosłodzić miodem. Odżywczy, wzmacniający odporność koktajl jesienny gotowy.