Dlaczego jesienią warto pić koktajle?

Sezon na dynie, jabłka, gruszki, śliwki i inne dary jesieni uważamy za rozpoczęty. Warto korzystać z dobrodziejstw tej pory roku i wykorzystywać te niezwykle zdrowe produkty w codziennych posiłkach. Jedną z genialnych i przede wszystkim szybkich opcji na odżywcze, wzmacniające organizm i sycące posiłki będą koktajle. Można zrobić je na wiele sposobów, urozmaicając smak różnymi dodatkami. Aby były w pełni wartościowe, oprócz owoców i warzywa, dobrze by zawierały też:

białko - dzięki niemu koktajl będzie bardziej sycący,

zdrowe tłuszcze - np. nasiona chia, pestki dyni czy awokado - wspomogą wchłanianie witamin i wpłyną korzystnie na układ odpornościowy,

dodatkowe węglowodany - np. płatki owsiane - jeśli zależy ci, aby była to bardziej kaloryczna, dodająca energii przekąska- np. po treningu lub żeby koktajl zastąpił jeden posiłek w ciągu dnia.

Ponadto dodatek siemienia lnianego zbawiennie wpłynie na układ pokarmowy, nasyci, a przy tym wspomoże leczenie infekcji górnych dróg oddechowych. Jak go zrobić? To bardzo proste.

Dyniowy koktajl z siemieniem lnianym. Jak go zrobić?

Sezon na dynie w pełni, tak więc jesienną porą proponujemy przygotowanie przepysznego koktajlu wzmacniającego odporność, gdzie bazą będzie purée z tego warzywa. Dynia to skarbnica wielu prozdrowotnych składników - m.in. beta-karotenu, przeciwutleniaczy, witamin, wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Zawarty w niej potas oraz witaminy z grupy B korzystnie wpływają na układ krążenia i nerwowy. Ponadto jest niskokaloryczna i jak większość warzyw zalecana na diecie odchudzającej. Oto czego będziesz potrzebować do przygotowania koktajlu dyniowego.

Składniki 400 ml kefiru

1 szklanka purée z dyni (wcześniej upiecz mniejsze kawałki obranej dyni w piekarniku do miękkości, a następnie zblenduj)

1 duży banan

4 łyżki płatków owsianych

3 łyżki siemienia lnianego

szczypta cynamonu

kilka kropel soku z cytryny

Do koktajlu potrzebne będzie puree z dyni - zrobisz je poprzez zblednowanie upieczonej i obranej dyni 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki zmiksować za pomocą ręcznego blendera na gładką masę. Opcjonalnie - jeśli konsystencja będzie za gęsta, można dolać odrobinę wody lub mleka. W razie potrzeby można też dosłodzić miodem. Odżywczy, wzmacniający odporność koktajl jesienny gotowy.

