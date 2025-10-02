Proste i tanie badanie może wykryć demencję. Nowe odkrycie naukowców

Wraz ze starzeniem się społeczeństw demencja staje coraz większym problemem. Szacuje się, że w Polsce z chorobami otępiennymi zmaga się nawet 400 tys. osób. Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem - zagrożeni są już 60-latkowie, a po 85. roku życia schorzenia neurodegradacyjne dotykają nawet 25 proc. osób. Dlatego kluczowa jest profilaktyka i wczesne wykrywanie demencji. Nowe badania naukowców z Instytutu Karolinska w Szwecji dają na to nadzieję. Okazuje się, że demencję może wykryć popularne i tanie badanie.

Nowe badania wykazują, że proste badanie może wykryć demencję nawet kilkadziesiąt lat przed wystąpieniem pierwszych objawów
Nowe badania wykazują, że proste badanie może wykryć demencję nawet kilkadziesiąt lat przed wystąpieniem pierwszych objawów

Spis treści:

  1. Proste i tanie badanie może wykryć demencję
  2. Co stan nerek mówi o demencji?
  3. Popularne leki mogą chronić przed demencją?
  4. Jak uchronić się przed demencją?

Proste i tanie badanie może wykryć demencję

Najnowsze badania prowadzone przez grupę naukowców z Zakładu Geriatrii Klinicznej w Instytucie Karolinska w Szwecji wykazały, że badanie moczu, a konkretnie znajdującego się w nim białka, może wykryć demencję nawet na kilka dekad przed wystąpieniem charakterystycznych objawów choroby. Analiza wyników badań ponad 130 tys. osób sugeruje, że obecność białka w moczu może być wczesnym objawem nadciągających problemów z pamięcią.

"Nasze badania wykazały, że osoby z wyższym poziomem białka przedostającego się do moczu - stan ten określa się albuminurią - miały znacznie większe ryzyko rozwoju demencji. Związek ten był najsilniejszy w przypadku otępienia naczyniopochodnego, drugiej najczęstszej przyczynie demencji po chorobie Alzheimera, oraz otępienia mieszanego, które łączy cechy obu typów" - mówi Hong Xu - adiunkt w Instytucie Karolinska.

Co ważne - białko w moczu osób o podwyższonym ryzyku wystąpienia demencji występowało mimo prawidłowo funkcjonujących nerek.

Umiejętność gry na instrumencie i czytania z nut to jeden z najlepszych sposobów na odmłodzenie mózgu
Sprawny umysł po 80. roku życia? Oto hobby, które odmładza mózg

Co stan nerek mówi o demencji?

Naukowcy ze szwedzkiego instytutu podkreślają, że nerki i mózg paradoksalnie są ze sobą mocno powiązane. Prawidłowe funkcjonowanie obu narządów jest uzależnione od stanu maleńkich naczyń krwionośnych, których celem jest natlenianie i odżywianie komórek naszego ciała. To ich uszkodzenie, spowodowane np. nadciśnieniem czy cukrzycą skutkuje wyciekiem białka do moczu, a także niedotlenieniem poszczególnych obszarów mózgu.

Nerki posiadają specjalne "filtry", które oczyszczają organizm ze szkodliwych produktów przemiany materii. Gdy te filtry przestają działać, białko przedostaje się do moczu. Podobnie jest z mózgiem - bariera krew-mózg chroni ten narząd przed toksynami - gdy zostaje uszkodzona, w mózgu powstają stany zapalne, które przyczyniają się do rozwoju demencji.

Starsza kobieta z białymi włosami nosząca okulary siedzi przy stole i mierzy sobie ciśnienie za pomocą elektronicznego ciśnieniomierza na ramieniu, skupiona na odczycie wyniku.
Choroby nerek, nadciśnienie i cukrzyca to czynniki ryzyka rozwoju demencji

Popularne leki mogą chronić przed demencją?

Wstępne badania wykazały, że popularne leki stosowane w schorzeniach nerek mogą jednocześnie zapobiegać demencji. Skuteczne wydają się też środki na nadciśnienie, a także nowe leki stosowane w przebiegu cukrzycy i otyłości (coraz bardziej popularny semaglutyd). Naukowcy zauważyli, że zmniejszają one ilość białka w moczu. Potwierdzenie tej tezy wymaga jednak dalszych obserwacji - wieloletnich analiz pacjentów zmagających się z tymi przewlekłymi schorzeniami.

Jak uchronić się przed demencją?

Różnorodne badania naukowców na całym świecie dają podobne wnioski - kluczowa dla zdrowia mózgu jest profilaktyka schorzeń serca i nerek, a także cukrzycy i otyłości. Zarówno miażdżyca, jak i nadciśnienie, a także zbyt wysoki poziom cukru we krwi uszkadzają drobne naczynia krwionośne, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie narządów, a przede wszystkim natlenianie i odżywianie mózgu. Otyłość z kolei to choroba, która szybko wywołuje te schorzenia. Zdrowa zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna to najlepsze, co możemy zrobić, by do późnej starości cieszyć się sprawnym umysłem.

Spacery, rozmowy, relaks - oto klucz do sprawnego umysłu
6 codziennych czynności, które mogą powstrzymać alzheimera

MOŻNA ZDROWIEJ: O chorobie Alzheimera. Sabina Obwiosło-Budzyń: Obserwując chorobę mamy, nauczyłam się dbać o mózg

