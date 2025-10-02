Spis treści: Proste i tanie badanie może wykryć demencję Co stan nerek mówi o demencji? Popularne leki mogą chronić przed demencją? Jak uchronić się przed demencją?

Proste i tanie badanie może wykryć demencję

Najnowsze badania prowadzone przez grupę naukowców z Zakładu Geriatrii Klinicznej w Instytucie Karolinska w Szwecji wykazały, że badanie moczu, a konkretnie znajdującego się w nim białka, może wykryć demencję nawet na kilka dekad przed wystąpieniem charakterystycznych objawów choroby. Analiza wyników badań ponad 130 tys. osób sugeruje, że obecność białka w moczu może być wczesnym objawem nadciągających problemów z pamięcią.

"Nasze badania wykazały, że osoby z wyższym poziomem białka przedostającego się do moczu - stan ten określa się albuminurią - miały znacznie większe ryzyko rozwoju demencji. Związek ten był najsilniejszy w przypadku otępienia naczyniopochodnego, drugiej najczęstszej przyczynie demencji po chorobie Alzheimera, oraz otępienia mieszanego, które łączy cechy obu typów" - mówi Hong Xu - adiunkt w Instytucie Karolinska.

Co ważne - białko w moczu osób o podwyższonym ryzyku wystąpienia demencji występowało mimo prawidłowo funkcjonujących nerek.

Co stan nerek mówi o demencji?

Naukowcy ze szwedzkiego instytutu podkreślają, że nerki i mózg paradoksalnie są ze sobą mocno powiązane. Prawidłowe funkcjonowanie obu narządów jest uzależnione od stanu maleńkich naczyń krwionośnych, których celem jest natlenianie i odżywianie komórek naszego ciała. To ich uszkodzenie, spowodowane np. nadciśnieniem czy cukrzycą skutkuje wyciekiem białka do moczu, a także niedotlenieniem poszczególnych obszarów mózgu.

Nerki posiadają specjalne "filtry", które oczyszczają organizm ze szkodliwych produktów przemiany materii. Gdy te filtry przestają działać, białko przedostaje się do moczu. Podobnie jest z mózgiem - bariera krew-mózg chroni ten narząd przed toksynami - gdy zostaje uszkodzona, w mózgu powstają stany zapalne, które przyczyniają się do rozwoju demencji.

Choroby nerek, nadciśnienie i cukrzyca to czynniki ryzyka rozwoju demencji Canva Pro INTERIA.PL

Popularne leki mogą chronić przed demencją?

Wstępne badania wykazały, że popularne leki stosowane w schorzeniach nerek mogą jednocześnie zapobiegać demencji. Skuteczne wydają się też środki na nadciśnienie, a także nowe leki stosowane w przebiegu cukrzycy i otyłości (coraz bardziej popularny semaglutyd). Naukowcy zauważyli, że zmniejszają one ilość białka w moczu. Potwierdzenie tej tezy wymaga jednak dalszych obserwacji - wieloletnich analiz pacjentów zmagających się z tymi przewlekłymi schorzeniami.

Jak uchronić się przed demencją?

Różnorodne badania naukowców na całym świecie dają podobne wnioski - kluczowa dla zdrowia mózgu jest profilaktyka schorzeń serca i nerek, a także cukrzycy i otyłości. Zarówno miażdżyca, jak i nadciśnienie, a także zbyt wysoki poziom cukru we krwi uszkadzają drobne naczynia krwionośne, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie narządów, a przede wszystkim natlenianie i odżywianie mózgu. Otyłość z kolei to choroba, która szybko wywołuje te schorzenia. Zdrowa zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna to najlepsze, co możemy zrobić, by do późnej starości cieszyć się sprawnym umysłem.

