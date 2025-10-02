Spis treści: Jak działa maść nagietkowa? Dla kogo jest maść nagietkowa? Ile kosztuje maść nagietkowa?

Jak działa maść nagietkowa?

Maść nagietkowa to naturalny kosmetyk na bazie ziół, a konkretnie nagietka lekarskiego. Wykazuje silne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Nie tylko łagodzi podrażnienia i niewielkie rany, ale też przyczynia się do usuwania wolnych rodników, które odpowiadają za szybsze starzenie się skóry. Działa też antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo - pomaga zwalczyć niedoskonałości skóry i niewielkie problemy dermatologiczne. Znajdujące się w niej flawonoidy i karotenoidy mają też zbawienny wpływ na cerę - odmładzają, niwelują zmarszczki, odżywiają i ujędrniają skórę, która staje się bardziej elastyczna i promienna. Maść nagietkowa działa powoli, ale długofalowo - neutralizuje wolne rodniki, które odpowiadają za powstawanie zmarszczek. Dogłębne nawilżenie i stworzenie "bariery ochronnej" na skórze sprawia, że cera staje się miękka i świetlista.

Dla kogo jest maść nagietkowa?

Maść nagietkowa mimo prostego składu potrafi zdziałać cuda. Przyspiesza gojenie się ran i poprawia kondycję skóry. Stosuje się ją zarówno u dzieci, jak i u starszych osób. W przypadku stosowania na twarza zaleca się ją dla osób o cerze suchej, wrażliwej i dojrzałej. Ma dość gęstą i tłustą konsystencję, dlatego najlepiej stosować ją na noc. U osób z cerą tłustą i trądzikową może zatykać pory, więc jest zalecana do okazjonalnego stosowania. Maść nagietkowa jest szczególnie cenna w okresie jesienno-zimowym - doskonale nawilża skórę i chroni przed przesuszeniem w ogrzewanych pomieszczeniach.

Ile kosztuje maść nagietkowa?

Maść nagietkową można kupić w aptece już za kilka-kilkanaście złotych. To świetna alternatywa dla drogich kremów anty-aging.

