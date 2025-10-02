Działa jak hamulec na procesy starzenia. Włącz do diety "jabłko tropików"

Słodko-kwaśny smak, w którym wielu smakoszów wyczuwa także lekko pikantne nuty. Do tego aromat gałki muszkatołowej i cenne właściwości zdrowotne. Gujawa nadal nie jest zbyt dobrze znana w Polsce, a szkoda. Po egzotyczny przysmak warto sięgać zarówno dla poprawy zdrowia serca, jak i pięknej, promiennej skóry. To jednak tylko początek charakterystyki niezwykłego owocu, który zdecydowanie zasługuje na bliższe poznanie.

Dlaczego warto włączyć gujawę do diety?
Gujawa - skąd pochodzi?

Gujawa, spotykana również pod nazwą guawa, to tropikalny owoc pochodzący z obszarów Ameryki Środkowej, szczególnie Meksyku. Miał być ceniony już w czasach prekolumbijskich cywilizacji, a z czasem jego uprawa rozpowszechniła się także w Ameryce Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, niektórych częściach Afryki i rejonach Oceanii. Gujawa w wielu krajach świata cieszy się więc dużym wzięciem. Warto wziąć pod uwagę, że zaczyna pojawiać się coraz częściej także w polskich sklepach. Jeśli tylko będziesz mieć okazję na nią trafić, nie wahaj się przed włożeniem jej do zakupowego koszyka.

Stos guawy o jasnozielonej skórce, z krótkimi ogonkami, owoce ciasno ułożone jeden na drugim tworząc zwartą kompozycję
Być może wygląda niepozornie, ale guawa to skarbnica cennych substancjiIryna Rasko123RF/PICSEL

Znaki rozpoznawcze egzotycznego przysmaku

Drzewo gujawy może osiągać nawet do 10 metrów wysokości. To roślina wiecznie zielona, a jej liście mają charakterystyczny aromat i same w sobie bywają wykorzystywane w medycynie naturalnej. Owoce z kolei różnią się wielkością i kolorem w zależności od odmiany. Spotyka się zarówno guawę z zieloną, jak i żółtą skórką. Miąższ może być biały, żółty, różowy lub czerwony.

Owalne owoce przypominają nieco jabłko lub gruszkę. Skórka jest cienka, ale dość twarda, z kolei miąższ zachwyca soczystością. W środku znajdują się liczne nasiona, które są jednak jadalne i nie ma absolutnej konieczności, aby usuwać je przed spożyciem.

Jak smakuje gujawa?

Owoc znany jest pod wieloma nazwami. Gruszla właściwa, gwajawa, psydia pospolita - wszystkie te hasła odnoszą się właśnie do niego. Patrząc jedynie na wygląd, można byłoby pokusić się o rozpropagowanie określenia "jabłko tropików". A czego spodziewać się podczas degustacji?

Smak gujawy jest złożony. Bywa opisywany jako połączenie ananasa i truskawki. Niektóre odmiany są bardzo słodkie, inne lekko cierpkie, kwaskowate, nawet z lekko pikantnymi akcentami. W Azji często spożywa się owoce z dodatkiem soli, cukru lub przypraw korzennych, co jeszcze bardziej podkreśla ich walory smakowe i egzotyczny charakter.

Tropikalna skarbnica witamin

Guawa od wieków była uważana za owoc leczniczy. Zawiera niezwykle wysokie stężenie witaminy C - nawet cztery razy większe niż pomarańcza. Czyni to ją jednym z najpotężniejszych naturalnych źródeł tego przeciwutleniacza. Witamina C wspiera układ odpornościowy, chroni przed infekcjami i wspomaga gojenie się ran.

Nie bez znaczenia jest także duża zawartość błonnika pokarmowego, który reguluje pracę jelit, jest niezbędny dla zdrowia układu pokarmowego i pomaga kontrolować poziom cukru we krwi.

Soczysty miąższ to również bogactwo witaminy A, likopenu i beta-karotenu. Taki zestaw korzystnie wpływa na wzrok i chroni skórę przed działaniem wolnych rodników. Z kolei obecne w składzie guawy potas i magnez sprzyjają sercu i utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Włączenie owoców to diety nie tylko pomaga więc wzmacniać odporność, ale też wspierać profilaktykę chorób serca, metabolizm i spowalniać procesy starzenia się organizmu. Co więcej, regularne jedzenie gujawy może również poprawiać koncentrację i pamięć - zawarte w niej mikroelementy stanowią bowiem pożywkę dla układu nerwowego.

