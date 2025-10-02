Spis treści: Gujawa - skąd pochodzi? Znaki rozpoznawcze egzotycznego przysmaku Jak smakuje gujawa? Tropikalna skarbnica witamin

Gujawa - skąd pochodzi?

Gujawa, spotykana również pod nazwą guawa, to tropikalny owoc pochodzący z obszarów Ameryki Środkowej, szczególnie Meksyku. Miał być ceniony już w czasach prekolumbijskich cywilizacji, a z czasem jego uprawa rozpowszechniła się także w Ameryce Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, niektórych częściach Afryki i rejonach Oceanii. Gujawa w wielu krajach świata cieszy się więc dużym wzięciem. Warto wziąć pod uwagę, że zaczyna pojawiać się coraz częściej także w polskich sklepach. Jeśli tylko będziesz mieć okazję na nią trafić, nie wahaj się przed włożeniem jej do zakupowego koszyka.

Być może wygląda niepozornie, ale guawa to skarbnica cennych substancji Iryna Rasko 123RF/PICSEL

Znaki rozpoznawcze egzotycznego przysmaku

Drzewo gujawy może osiągać nawet do 10 metrów wysokości. To roślina wiecznie zielona, a jej liście mają charakterystyczny aromat i same w sobie bywają wykorzystywane w medycynie naturalnej. Owoce z kolei różnią się wielkością i kolorem w zależności od odmiany. Spotyka się zarówno guawę z zieloną, jak i żółtą skórką. Miąższ może być biały, żółty, różowy lub czerwony.

Owalne owoce przypominają nieco jabłko lub gruszkę. Skórka jest cienka, ale dość twarda, z kolei miąższ zachwyca soczystością. W środku znajdują się liczne nasiona, które są jednak jadalne i nie ma absolutnej konieczności, aby usuwać je przed spożyciem.

Jak smakuje gujawa?

Owoc znany jest pod wieloma nazwami. Gruszla właściwa, gwajawa, psydia pospolita - wszystkie te hasła odnoszą się właśnie do niego. Patrząc jedynie na wygląd, można byłoby pokusić się o rozpropagowanie określenia "jabłko tropików". A czego spodziewać się podczas degustacji?

Smak gujawy jest złożony. Bywa opisywany jako połączenie ananasa i truskawki. Niektóre odmiany są bardzo słodkie, inne lekko cierpkie, kwaskowate, nawet z lekko pikantnymi akcentami. W Azji często spożywa się owoce z dodatkiem soli, cukru lub przypraw korzennych, co jeszcze bardziej podkreśla ich walory smakowe i egzotyczny charakter.

Tropikalna skarbnica witamin

Guawa od wieków była uważana za owoc leczniczy. Zawiera niezwykle wysokie stężenie witaminy C - nawet cztery razy większe niż pomarańcza. Czyni to ją jednym z najpotężniejszych naturalnych źródeł tego przeciwutleniacza. Witamina C wspiera układ odpornościowy, chroni przed infekcjami i wspomaga gojenie się ran.

Nie bez znaczenia jest także duża zawartość błonnika pokarmowego, który reguluje pracę jelit, jest niezbędny dla zdrowia układu pokarmowego i pomaga kontrolować poziom cukru we krwi.

Soczysty miąższ to również bogactwo witaminy A, likopenu i beta-karotenu. Taki zestaw korzystnie wpływa na wzrok i chroni skórę przed działaniem wolnych rodników. Z kolei obecne w składzie guawy potas i magnez sprzyjają sercu i utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Włączenie owoców to diety nie tylko pomaga więc wzmacniać odporność, ale też wspierać profilaktykę chorób serca, metabolizm i spowalniać procesy starzenia się organizmu. Co więcej, regularne jedzenie gujawy może również poprawiać koncentrację i pamięć - zawarte w niej mikroelementy stanowią bowiem pożywkę dla układu nerwowego.

