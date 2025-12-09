Spis treści: Sentymenty w kuchni i przepis, który poznałam w przedszkolu Dobre, takie bardzo słodkie Przepis na szyszki z ryżu dmuchanego. W moim domu jest kultowy

Sentymenty w kuchni i przepis, który poznałam w przedszkolu

Grudniowe wyprawy do przedszkola kojarzą mi się z porannym wstawaniem, kiedy na zewnątrz wciąż było ciemno. Zakładam swoje ocieplane kozaki i grubą kurtkę, bo przecież jest mroźno i śnieżnie. Rodzice upewniają się, że jestem szczelnie opatulona kolorowym szalikiem w paski i czapką. Jeszcze nie wiem, że w dorosłym życiu będę wspominać te czasy słowami "kiedyś to były zimy". W końcu teraz śnieg w podkrakowskiej miejscowości jest raczej przyrodniczą ciekawostką, a nie standardem.

Wróćmy jednak do pierwszej połowy lat 90. Docieram do placówki, a tam okazuje się, że czeka mnie dzień pełen kulinarnych wrażeń. Przedszkolanki postanowiły tym razem zorganizować zajęcia kulinarne i pokazać sposób przygotowania słodkich i prostych szyszek z ryżu dmuchanego. Przysmak tak uradował dziecięce kubki smakowe, że każdy z nas otrzymał odręcznie napisaną kartkę z przepisem. Z zapałem przyniosłam go do domu i oświadczyłam mamie, że musimy je zrobić. Tak narodziła się jedna z najdłuższych tradycji kulinarnych w moim domu.

Dobre, takie bardzo słodkie

Od razu uprzedzam, że przepis na szyszki z ryżu dmuchanego docenią osoby, które z dumą noszą miano łasuchów. Mamy tu połączenie masy krówkowej i czekolady - ekstremalnie słodkie i lepkie. Cóż, czy istnieje lepsza pora na folgowanie sobie w kwestii deserów niż obchody Bożego Narodzenia?

Przepis na szyszki z ryżu dmuchanego. W moim domu jest kultowy

Oto oryginalny przepis, sprzed 30 lat Archiwum autora

Przygotowanie jest proste i nie zajmuje dużo czasu. Trzeba jednak wykazać się cierpliwością w oczekiwaniu, aż apetyczne szyszki z ryżu zastygną. Podejrzewam jednak, że smakosze i fani deserów są gotowi na to niewielkie poświęcenie.

Składniki

1 paczka ryżu preparowanego (dmuchanego)

10 dag krówek

3 łyżki mleka

pół tabliczki czekolady (do polewy)

Od razu wspomnę, że warto wybrać czekoladę gorzką - nieco zrównoważy smak.

Sposób przygotowania

W niedużym rondelku rozpuść krówki z 3 łyżkami mleka. Używaj minimalnej mocy palnika, aby całość się nie przypaliła. Dodaj ryż, wymieszaj i odstaw do ostygnięcia. Łyżką stołową nabieraj porcje, formując szyszki. Ułóż na półmisku w taki sposób, aby nie stykały się ze sobą. Rozpuść czekoladę (np. w kąpieli wodnej) i tak powstałą polewą udekoruj szyszki. Wstaw do lodówki, najlepiej na całą noc. Podawaj na zimno.

Jeśli szukasz inspiracji na świąteczne gotowanie, sięgnij po nasze sprawdzone przepisy i przekonaj się, jak prosto można stworzyć coś, co zachwyci całą rodzinę. Wystarczy kilka kroków, by na stole pojawiło się danie pełne aromatu i domowego ciepła. Spróbuj już dziś i poczuj klimat świąt w swojej kuchni. Więcej na kobieta.interia.pl

Zainspiruj się i przygotuj coś pysznego na świąteczny stół Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Dango - japońskie kulki ryżowe Polsat