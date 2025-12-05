Spis treści: Podstawa wigilijnej kapusty? Samodzielne kiszenie Mój ojciec dodaje te dwie rzeczy do wigilijnej kapusty Kapusta wigilijna na wiele sposobów

Podstawa wigilijnej kapusty? Samodzielne kiszenie

Wigilijna kapusta w całej Polsce powstaje w różnych wersjach i wariantach. Jedni hołdują kapuście z grochem, inni zaś wykorzystują ją albo do przygotowania świątecznego bigosu, albo stawiają ją na stołach w wersji solo. U mnie w domu jest podstawą farszu, który wykorzystywany jest do wigilijnych uszek oraz pierogów: one jako pierwsze znikają w rodzinnym domu w trakcie świąt.

Co jest podstawą świątecznego dania? Samodzielnie ukiszona kapusta. Wtedy mamy pewność, że jej smak jest odpowiedni i ma wszystkie właściwości zdrowotne. Niekiedy w sklepach można kupić tzw. kapustę zakwaszaną, która doprawiana jest octem lub innymi dodatkami. Wtedy jej smak odbiega od kanonu, ale nie oferuje swoich dobroczynnych dla zdrowia właściwości.

W moim domu kapusta jest kiszona w kamionkowym garnku zawsze pod koniec października tak, aby na Wszystkich Świętych była już gotowa.

Mój ojciec dodaje te dwie rzeczy do wigilijnej kapusty

Jak przygotować kapustę? Najpierw musimy ją przepłukać i posiekać. Później trzeba ją ugotować w wodzie przez około 30 minut, aby nabrała smaku i nieco zmiękła. Zamiast zwykłej wody można sięgnąć po bulion, ale można także po prostu użyć włoszczyzny: korzeń marchewki, pietruszki i selera, następnie dodać je do garnka z kapustą i ugotować. Po 30 minutach wystarczy je wyciągnąć, całość odcedzić (wodę po gotowaniu można zostawić i przygotować z niej np. zupę grzybową).

Mój ojciec do gotowania kapusty dodaje jeszcze dwa składniki, które podpatrzył od swojej babci, kiedy był dzieckiem. Chodzi o kilka suszonych śliwek oraz jedno kwaśne jabłko (pokrojone w ćwiartki). Owoce te dodają delikatny, lekko słodki twist, który sprawia, że całość jest bardziej delikatna.

Wiele osób woli jednak wyrazistą i bardziej wytrawną kapustę wigilijną. Dlatego do gotowania niezbędne jest także dodanie liścia laurowego oraz ziela angielskiego, które do pasują idealnie. Całość dopełnia - oczywiście - sól i pieprz.

Nie można zapomnieć o grzybach. W trakcie gotowania kapusty można dodać wcześniej namoczone borowiki lub podgrzybki. Jeśli akurat "leśnego mięsa" nie mamy pod ręką, to zastąpią je podsmażone na oleju albo maśle pieczarki.

Kapusta wigilijna na wiele sposobów

Mamy kapustę wigilijną już gotową, więc co można do niej dodać? Teraz czas na przyprawy, które nie dla wszystkich są takie oczywiste. Jeśli nie chcemy stawiać na klasyki, to można podkręcić smak na wiele sposobów. Wystarczy doprawić ją kminkiem, mieloną papryką słodką albo wędzoną lub majerankiem. W niektórych domach kapustę można przyprawiać również miodem oraz łyżką ostrej musztardy, ale takie połączenia najlepiej sprawdzają się wtedy, kiedy ma być samodzielnym daniem.

O czym jeszcze trzeba pamiętać, kiedy doprawiamy wigilijną kapustę? Warto dodać do niej kilka łyżek oleju rzepakowego albo lnianego. Wstawkę tę najlepiej stosować wtedy, kiedy kapusta ma posłużyć do przygotowania farszu.

