Dorsz atlantycki

Dorsz atlantycki to prawdziwy przysmak - gruby filet o białym delikatnym mięsie dosłownie rozpływa się w ustach. Jest źródłem pełnowartościowego białka, a przy tym jest niskokaloryczny i dostarcza wielu cennych substancji odżywczych. Znajdziemy w nim sporo kwasów omega-3, które wspierają pracę serca, witaminę D wzmacniającą kości i odporność, a także witaminy z grupy B, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu.

Jak przyrządzić wilgotnego i aromatycznego dorsza z pieca?

Filet dorsza należy obficie otoczyć w marynacie. Do miski wystarczy wlać kilka łyżek oliwy z oliwek, dodać przyprawy (pieprz, papryka, sól, szczypta chilli) i przeciśnięty przez praskę czosnek. Filety można ułożyć w naczyniu żaroodpornym - na dno wlej jeszcze 2 łyżki oliwy i ułóż nieco ulubionych warzyw, np. drobno pokrojoną paprykę, cebulę i pomidorki koktajlowe. Na nich ułóż filety ozdobione plastrami cytryny.

Dorada

Dorada to idealna ryba dla małych dzieci, kobiet w ciąży czy seniorów. Charakteryzuje się delikatnym smakiem, jest lekkostrawna i dostarcza wielu cennych witamin i minerałów. Przede wszystkim jednak jest bezpieczna, bo nie chłonie metali ciężkich. Soczyste mięso dorady zawiera też niewiele ości, które z łatwością można wyjąć. Dorada najzdrowsza jest pieczona - rybę wystarczy naciąć w kilku miejscach i umieścić w nich małe kawałki czosnku, a następnie posypać ziołami i przyprawami (dobrze komponuje się rozmaryn, tymianek, natka pietruszki, pieprz, sól). Najlepiej, by doradę owinąć po przyprawieniu folią spożywczą i umieścić w lodówce na kilka godzin przed pieczeniem. Dzięki temu po podaniu będzie miała intensywny aromat.

Halibut

Lekko słodki i maślany smak halibuta sprawia, że jest to jedna z lepszych ryb na wigilijny stół. Lekkostrawna i niskokaloryczna nie pozbawi apetytu na pozostałe dania. Będzie za to doskonale przełamywać aromat innych potraw. Halibut zawierający sporo kwasów omega-3 jest szczególnie polecany seniorom.

W sklepach dostępny jest w postaci "czystych" płatów - bez ości i skór. Filety wystarczy polać niewielką ilością stopionego wcześniej masła, a następnie doprawić ulubionymi ziołami i przyprawami. Dobrze komponuje się suszony rozmaryn i świeża natka pietruszki. Na wierzchu warto ułożyć plastry pomidora. Filety z halibuta najlepiej piec w naczyniu żaroodpornym.

