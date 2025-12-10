Spis treści: W tym dniu nastąpi kumulacja nerwów i awarii Dzień poważnych pomyłek Pechowy dzień przed samymi świętami Blokada komunikacyjna

W tym dniu nastąpi kumulacja nerwów i awarii

Najbardziej wybuchowy moment miesiąca przypada na 9 i 10 grudnia. To właśnie wtedy na niebie dochodzi do zderzenia dwóch potężnych i sprzecznych sił. Mars tworzy kwadraturę z Saturnem, a to w astrologii symbolizuje starcia. Energia działania zderza się z murem biurokratycznych ograniczeń. Jednocześnie Merkury wchodzi w opozycję z Uranem i wprowadza element chaosu. W tych dniach nic nie idzie zgodnie z planem. Frustracja sięga zenitu, gdy próby przyspieszenia spraw napotykają opór materii. Jest to czas podwyższonego ryzyka wypadków komunikacyjnych oraz poważnych awarii sprzętu elektronicznego, które paraliżują pracę biurową.

Szczególnie narażone na ten destrukcyjny wpływ są Bliźnięta oraz Panny. Nerwowość tych znaków jest wtedy tak duża, że nawet drobne nieporozumienie urasta do rangi życiowego dramatu.

Dzień poważnych pomyłek

Kolejny trudny moment następuje 14 grudnia, kiedy Mars tworzy kwadraturę z Neptunem. Energia tego dnia jest zupełnie inna niż poprzednio - staje się mętna i zwodnicza. Ludzie stają się wtedy bierni, osłabieni i niebezpiecznie naiwni. Jest to dzień, w którym może dojść do oszustw, kradzieży oraz manipulacji. W sferze fizycznej układ planet sprzyja zatruciom pokarmowym oraz błędnym diagnozom medycznym.

Największymi ofiarami tego układu mogą stać się Ryby i Strzelce. Wszelkie transakcje finansowe dokonywane przez te znaki w połowie miesiąca obarczone są ogromnym ryzykiem błędu, a zakupione towary często okazują się bezwartościowymi podróbkami.

Pechowy dzień przed samymi świętami

Tuż przed Wigilią, dokładnie 21 grudnia, kosmos serwuje zimny prysznic. W dniu przesilenia zimowego Wenus zderza się w kwadraturze z surowym Saturnem, a Słońce tworzy kwadraturę z Neptunem. Jest to jeden z najsmutniejszych układów w całym roku. Zamiast radosnej magii świąt, pojawia się dotkliwe poczucie osamotnienia, odrzucenia i ograniczeń materialnych. Aspekt ten bezlitośnie obnaża braki - zarówno te emocjonalne, jak i finansowe. Ludzie skupiają się na tym, czego nie mają, zamiast cieszyć się tym, co mają. Prezenty kupione w tym dniu często okazują się wadliwe lub zupełnie nietrafione, a to rodzi dodatkowe frustracje przy choince.

Trudne chwile czekają w tym czasie Wagi i Koziorożce. Poczucie odpowiedzialności za organizację świąt może im odebrać całą radość z celebrowania tradycji.

Blokada komunikacyjna

Tuż przed zabawą sylwestrową (30 grudnia) Merkury wchodzi w konflikt z Saturnem, tworząc klasyczny układ pesymizmu i mentalnego ciężaru. Myśli stają się mroczne, a komunikacja z otoczeniem szwankuje na każdym poziomie. To dzień, w którym wiadomości docierają z dużym opóźnieniem lub są błędnie interpretowane. Plany wyjazdowe ulegają nagłej zmianie z powodu odwołanych lotów, awarii pociągów lub problemów z samochodem na trasie.

Pech może dopaść szczególnie dotkliwie Barany i Raki. Ich wrażliwość zostaje wystawiona na próbę przez surowość Saturna, a to niestety kończy się wycofaniem i chęcią spędzenia sylwestra w samotności.

Pech przychodzi niespodziewanie - rzadko można go uniknąć. Zachowanie zimnej krwi i dystansu do rzeczywistości to jednak najlepsze remedium na grudniową złośliwość planet!

