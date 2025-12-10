Michał Ławniczak: "Te dwa znaki są szczęściarzami. Dla nich ten rok będzie wybitny pod wieloma względami"

Karolina Iwaniuk

Karolina Iwaniuk

Przed nami nowy, ekscytujący 2026 rok, na który możemy patrzeć pod wieloma kątami, także z tej ezoterycznej, numerologiczno-astrologicznej strony. W rozmowie z Interią Jasnowidz Michał Ławniczak zdradza, czego jego zdaniem możemy spodziewać się w 2026 roku, co mówi o nim astrologia, a także które znaki zodiaku mogą spodziewać się sukcesu w nadchodzącym roku.

Młody mężczyzna o jasnej cerze i ciemnych, krótkich włosach stoi z założonymi rękami przy oknie w jasnym pomieszczeniu, ubrany w czarną marynarkę z ozdobnymi wzorami.
Michał Ławniczak w rozmowie z Interią wyjawia, jakie energie będą krążyć w 2026 roku Michał Ławniczakarchiwum prywatne

Karolina Iwaniuk: Kończymy rok 2025 i zaczynamy nowy rozdział. Co mówią gwiazdy o nadchodzącym 2026 roku, a co mówi numerologia i czy tę energię się ze sobą pokrywają?

Michał Ławniczak, jasnowidz: - Rok 2026 to numerologiczna jedynka, która jest podporządkowana w astrologii słońcu, a jak wiadomo ono daje światło, bez niego nie ma życia. W odniesieniu do wielu kultur to nadzieja, wynalazki, nowości. Symbolicznie widać słońce które rzuca zarówno światło, jak i cień na pewne sprawy, które godne są naszej uwagi. Nowy rok to pokazanie się z zupełnie różnych stron naszego życia - jest blask ale i również cień. Idealistyczna, mocna jedynka przynosi nam zupełnie świeże spojrzenie i po 2025 roku, który kończył 9-letni cykl nic już nie jest takie samo.

Nowy rok numerologiczny 2026 to Rok Uniwersalnej Jedynki, jak już wspomniałeś. Co to oznacza w praktyce?

- To wskazówka dla nas ludzi, by zacząć wszystko z nową kartą, dać sobie i innym szansę. Zamknęliśmy drzwi dziewiątki a teraz tworzymy nowe. Trzeba jednak pamiętać, że to nie oznacza tego, że jedynka zwiastuje pokój. Męska twarda i konsekwentna energia w 2026 roku nie odpuści.

Zobacz również:

Aida Kosojan-Przybysz
Astrologia

Aida Kosojan-Przybysz z ważnym przesłaniem. Unikaj podczas świąt

Agnieszka Boreczek

    Czym według ciebie powinniśmy kierować się w 2026 roku, na co zwrócić uwagę?

    - Powinniśmy kierować się, moim zdaniem uważnością, intuicją. Jedynka oznacza jedność, spójność samych ze sobą. Nie naśladujmy innych, idźmy za swoim głosem serca i nie idealizujmy czegoś, czego nie jesteśmy pewni, bo się zawiedziemy. W 2026 roku jasno określamy gdzie przynależymy, jakie mamy zdanie i pracujmy nad naszą energią męską.

    Co to oznacza? To też dotyczy kobiet?

    -Tak. Każdy ma w sobie energię i żeńską i męską. W tym przypadku, ważne jest aby kobiety, które wiedzą, że mają do czynienia z męską energią w swoim życiu, pozwalały sobie na to, by być kokieteryjne, nieco próżnie w znajomości z mężczyznami, na których im zależy. W przypadku panów należy ograniczyć swoją nadmierną arogancje, ponieważ może się to zakończyć negatywnie w roku jedynkowym. Powinno nastąpić zrównoważenie siebie, gdyż pozwoli to odkryć nas na nowo, czyli tak jak prowadzi nas numerologiczna jedynka.

    A globalnie? Co może przynieść nam rok 2026 według numerologii?

    - To będzie rok pełny niesamowitych odkryć w dziedzinie sztucznej inteligencji, w świecie motoryzacji, czy medycyny. Możemy też odczuwać sporo energii walki, mnóstwo informacji na temat sytuacji globalnej i tutaj przestrzegam, by być czujnym i oddzielić fake newsy od prawdy.

    Październik 2024 to miesiąc o wibracji liczby 9.
    Czego możemy spodziewać się w 2026 roku zdaniem jasnowidza?Canva ProINTERIA.PL

    Na co jeszcze powinniśmy uważać i czego unikać według numerologii w przyszłym roku

    - Przede wszystkim uważajmy na kłamstwo, manipulacje, co wiąże się właśnie z fake newsami, ale też uważajmy na wyłudzania danych i podszywanie się pod kogoś, czy kradzieże danych. Szczególnie kwiecień i wrzesień 2026 roku potraktowałbym bardzo ostrożnie w temacie kryptowalut i bitcoinów, a także wszelakich inwestycji. Bądźmy w tym czujni, rozważni i ostrożni.

    Zobacz również:

    Nadchodzi ich czas. Te trzy znaki zodiaku dostaną od życia coś, o czym nawet nie marzyły
    Astrologia

    Wszechświat "wytypował" swoich faworytów. Ich życie wypełni się przyjemnościami

    Wróżka Aira

    Osoby urodzone pod jaką liczbą numerologiczną będą miały najlepszy rok?

    - Ósemki numerologiczne zamykają cykl, a więc one będą musiały przygotować miejsce na nowe. Czwórki numerologiczne z kolei mają spektakularnie trudny i zaskakujący rok przed sobą I to tyczy się naprawdę wielkich nazwisk jak chociażby Donald Trump. Jeżeli miałbym dać tym osobom jakąś radę, to powiedziałbym 'oczekuj nieoczekiwanego, wszystkiego się spodziewaj'.

    A co będzie działo się w astrologii w 2026 roku? Na co zwrócić uwagę?

    - Zodiakalnie patrzymy na aspekty do Słońca, które w astrologii zachodniej jest przyporządkowane do znaku Lwa. Trygon Baran i Strzelec to nowe szanse nadzieje i "nowe rozdanie". Opozycją do tego jest Wodnik. Wodniki będą szukały równowagi i rozładowania napięcia. Kwadratury Byk i Skorpion to dla osób spod tych znaków zodiaku oznacza rok niezwykłych wyzwań. Mówimy nie tylko o odnalezieniu swojego miejsca w 2026, ale również o fizycznych metamorfozach czy konieczności przekwalifikowania się. Na koniec zwróciłbym uwagę na sekstyle Waga i Bliźnięta - te dwa znaki są szczęściarzami, dla nich ten rok będzie wybitny pod wieloma względami.

    Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

    Lupa powiększająca fragment mapy nieba z zaznaczonymi złotymi liniami i gwiazdami na tle niebiesko-złotym, z grafiką astrologicznych konstelacji i napisem astrologia.
    Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższychCanva ProINTERIA.PL
    "Nomada": Z Egiptu do Polski. O życiu między dwoma światamiINTERIA.PL

    Najnowsze