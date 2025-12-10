Karolina Iwaniuk: Kończymy rok 2025 i zaczynamy nowy rozdział. Co mówią gwiazdy o nadchodzącym 2026 roku, a co mówi numerologia i czy tę energię się ze sobą pokrywają?

Michał Ławniczak, jasnowidz: - Rok 2026 to numerologiczna jedynka, która jest podporządkowana w astrologii słońcu, a jak wiadomo ono daje światło, bez niego nie ma życia. W odniesieniu do wielu kultur to nadzieja, wynalazki, nowości. Symbolicznie widać słońce które rzuca zarówno światło, jak i cień na pewne sprawy, które godne są naszej uwagi. Nowy rok to pokazanie się z zupełnie różnych stron naszego życia - jest blask ale i również cień. Idealistyczna, mocna jedynka przynosi nam zupełnie świeże spojrzenie i po 2025 roku, który kończył 9-letni cykl nic już nie jest takie samo.

Nowy rok numerologiczny 2026 to Rok Uniwersalnej Jedynki, jak już wspomniałeś. Co to oznacza w praktyce?

- To wskazówka dla nas ludzi, by zacząć wszystko z nową kartą, dać sobie i innym szansę. Zamknęliśmy drzwi dziewiątki a teraz tworzymy nowe. Trzeba jednak pamiętać, że to nie oznacza tego, że jedynka zwiastuje pokój. Męska twarda i konsekwentna energia w 2026 roku nie odpuści.

Czym według ciebie powinniśmy kierować się w 2026 roku, na co zwrócić uwagę?

- Powinniśmy kierować się, moim zdaniem uważnością, intuicją. Jedynka oznacza jedność, spójność samych ze sobą. Nie naśladujmy innych, idźmy za swoim głosem serca i nie idealizujmy czegoś, czego nie jesteśmy pewni, bo się zawiedziemy. W 2026 roku jasno określamy gdzie przynależymy, jakie mamy zdanie i pracujmy nad naszą energią męską.

Co to oznacza? To też dotyczy kobiet?

-Tak. Każdy ma w sobie energię i żeńską i męską. W tym przypadku, ważne jest aby kobiety, które wiedzą, że mają do czynienia z męską energią w swoim życiu, pozwalały sobie na to, by być kokieteryjne, nieco próżnie w znajomości z mężczyznami, na których im zależy. W przypadku panów należy ograniczyć swoją nadmierną arogancje, ponieważ może się to zakończyć negatywnie w roku jedynkowym. Powinno nastąpić zrównoważenie siebie, gdyż pozwoli to odkryć nas na nowo, czyli tak jak prowadzi nas numerologiczna jedynka.

A globalnie? Co może przynieść nam rok 2026 według numerologii?

- To będzie rok pełny niesamowitych odkryć w dziedzinie sztucznej inteligencji, w świecie motoryzacji, czy medycyny. Możemy też odczuwać sporo energii walki, mnóstwo informacji na temat sytuacji globalnej i tutaj przestrzegam, by być czujnym i oddzielić fake newsy od prawdy.

Na co jeszcze powinniśmy uważać i czego unikać według numerologii w przyszłym roku

- Przede wszystkim uważajmy na kłamstwo, manipulacje, co wiąże się właśnie z fake newsami, ale też uważajmy na wyłudzania danych i podszywanie się pod kogoś, czy kradzieże danych. Szczególnie kwiecień i wrzesień 2026 roku potraktowałbym bardzo ostrożnie w temacie kryptowalut i bitcoinów, a także wszelakich inwestycji. Bądźmy w tym czujni, rozważni i ostrożni.

Osoby urodzone pod jaką liczbą numerologiczną będą miały najlepszy rok?

- Ósemki numerologiczne zamykają cykl, a więc one będą musiały przygotować miejsce na nowe. Czwórki numerologiczne z kolei mają spektakularnie trudny i zaskakujący rok przed sobą I to tyczy się naprawdę wielkich nazwisk jak chociażby Donald Trump. Jeżeli miałbym dać tym osobom jakąś radę, to powiedziałbym 'oczekuj nieoczekiwanego, wszystkiego się spodziewaj'.

A co będzie działo się w astrologii w 2026 roku? Na co zwrócić uwagę?

- Zodiakalnie patrzymy na aspekty do Słońca, które w astrologii zachodniej jest przyporządkowane do znaku Lwa. Trygon Baran i Strzelec to nowe szanse nadzieje i "nowe rozdanie". Opozycją do tego jest Wodnik. Wodniki będą szukały równowagi i rozładowania napięcia. Kwadratury Byk i Skorpion to dla osób spod tych znaków zodiaku oznacza rok niezwykłych wyzwań. Mówimy nie tylko o odnalezieniu swojego miejsca w 2026, ale również o fizycznych metamorfozach czy konieczności przekwalifikowania się. Na koniec zwróciłbym uwagę na sekstyle Waga i Bliźnięta - te dwa znaki są szczęściarzami, dla nich ten rok będzie wybitny pod wieloma względami.

