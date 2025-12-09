Co przyniesie środa, 10 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych możliwe będzie uzyskanie lokalnej sławy i płynących z niej korzyści. Znajdziesz się na ustach znajomych. Dopilnuj, aby stało się tak wyłącznie z dobrych powodów. Kogoś bardzo pociąga twoja silna, bezkompromisowa osobowość. W finansach osiągniesz sukces, o ile ścigasz się wyłącznie ze sobą. Rywale nie dorastają ci do pięt.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta 9 Mieczy

W życiu prywatnym czyjaś złośliwość lub mściwość sprzeniewierzyła się twoim wysiłkom. Nie masz przy sobie życzliwej osoby. Należy się odsunąć od ludzi, przyczaić, przestać zabiegać i nagabywać. To nic nie da, a może wręcz zadziałać na twoją niekorzyść. W finansach unikaj sytuacji, kiedy to twoje poświęcenie zostanie wykorzystane przez bezwzględnego spryciarza.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 4 Buław

W życiu prywatnym możliwy będzie trwały związek, ale opierający się raczej na wymianie korzyści niż na wielkiej namiętności. Pamiętaj, że nic nie jest silniejsze od wytrwałości. Zwyciężyć może nie ten, kto najsilniej kocha, tylko ten, kto najwięcej wytrzymał i najdłużej - ale aktywnie! - czekał. W finansach trzeba wyzbyć się pesymizmu i szukać dobrego wspólnika.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 10 Kielichów

W życiu prywatnym możesz osiągnąć teraz harmonię, o ile masz oczy szeroko otwarte, wypatrujesz zagrożenia i potrafisz zabezpieczyć przed nim siebie oraz bliskich. Ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś, a w królestwie szczęśliwości potrzebne są też mury oraz czujne straże… W finansach możesz ucieszyć się z powodzenia dzieci, rodzeństwa lub młodszych krewnych.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta Giermek Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą nieostrożną, która nie myśli o jutrze. Ten ktoś nie zważa na bezpieczeństwo własne ani tych, z którymi się spotyka. Nie pozostawiaj swojego zdrowia i przyszłości w jego rękach. W finansach wystrzegaj się hazardzistów, ludzi, którzy preferują duże ryzyko i nie mają nigdy planu awaryjnego.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta Król Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakty z optymistą, człowiekiem, który potrafi rozpoznać dobrą okazję i w mig ją wykorzystać. Pamiętać warto, że ludzie to nie pieniądze. Nie da się bezkarnie "obracać" ich uczuciami i nadziejami. Chyba że nie brakuje ci zręczności… W finansach możesz dziedziczyć po mężczyźnie lub zyskać w inny sposób dostęp do jego zasobów.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta Sprawiedliwość

W życiu prywatnym (i nie tylko) doskonale wiemy, kiedy kłamiemy. Możemy różnie to sobie tłumaczyć, zmieniać wymówki i definicje prawdy, sumienia jednak nie oszukamy. Czasem najuczciwsze, co możemy zrobić, to powiedzieć otwarcie, że coś się skończyło lub trzeba zmienić założenia, jeśli chcemy to ratować. W finansach możliwa rozmowa z prawnikiem, urzędnikiem.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta Królowa Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z osobą, która jest tobie bardzo serdeczna, ale niestety też obciążająca. Uważaj, z kim rozmawiasz i o czym. Nie poświęcaj nadmiaru czasu, byle tylko dotrzymać komuś towarzystwa i nie pożyczaj zbyt wielkich sum. W finansach pewna kobieta może stanąć na drodze do awansu lub uzyskania powodzenia zawodowego.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta Kapłan.W życiu osobistym trzeba będzie pogodzić ze sobą szereg sprzeczności. Znajdziesz się na eksponowanym miejscu, ale twoja władza będzie ograniczona. Ktoś zwróci się do ciebie o poradę w kwestiach praktycznych, jednak odpowiedź nie może być czysto pragmatyczna, cyniczna czy bezduszna. W finansach dąż do zgody, porozumienia ponad podziałami.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta 4 Denarów

W życiu osobistym jest ryzyko przytłoczenia nadmiarem obowiązków oraz honorami, które nie dają ci żadnej satysfakcji. Nie ustawiaj nikogo na piedestale i nie staraj się "dorosnąć" do czyichś o tobie wyobrażeń. Każdy ma prawo popełniać błędy i zmienić swoje postanowienie. W finansach trzeba rozsądnie wybrać, co zostawić, a co wyrzucić, podarować lub sprzedać.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta Koło Fortuny

W życiu prywatnym należy pamiętać o dwoistości ludzkiej natury. Jesteśmy zdolni czynić tak dobrze, jak i źle, a podłość i wzniosłość nieustannie się w nas przeplatają. Nie warto sobie wmawiać, że się kogoś zna i wyrzucać niestałość lub brak konsekwencji. Pojawi się szansa odkupienia win. W finansach ziści się porzekadło "łatwo przyszło - łatwo poszło".

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych może dojść do kryzysu z powodu osoby młodej lub młodszej od Ciebie. Ktoś jest zbytnim optymistą, ale jego pozytywne prognozy nie mają oparcia w rzeczywistości. Nie wystarczy wierzyć w szczęście, trzeba też dążyć do jego osiągnięcia. W finansach możesz trafić na osobę godną zaufania i bardzo odważną, np. na adwokata.

