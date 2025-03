Ocet z kombuchy: czym jest?

Kombucha pochodzi z Japonii. Jej przygotowanie nie jest trudne, wystarczą dwa składniki: zwykła, sypana herbata, oraz grzyb kombuchy (inaczej SCOBY) - znany również jako starter kombuchy. Można go bez problemu kupić na aukcjach internetowych, w sklepach ze zdrową żywnością albo zapytać znajomych, niektórzy mogą mieć go w domu.

Kombucha powstaje w kilka dni i jest gotowa, kiedy ma słodko-kwaśny smak. Jeśli jednak będzie "leżakowała" zbyt długo, fermentacja sprawi, że będzie całkowicie kwaśna. Nie oznacza to, że trzeba całkowicie wylewać napój. Wtedy właśnie powstaje ocet z kombuchy, który również można zastosować na wiele sposobów.

Ocet z kombuchy: właściwości

Ocet z kombuchy ma mnóstwo właściwości, dlatego nie bez przyczyny przylgnęła do niego nazwa: "żywy ocet". Dlaczego? To produkt fermentowany i na pierwszy plan wysuwają się jego działania probiotyczne. Stosowanie octu z kombuchy jest zbawienne dla jelit, zwanych przecież często "drugim mózgiem", ponieważ odbudowują florę jelitową odpowiedzialną nie tylko za prawidłowe procesy trawienia, ale także wspierają odporność organizmu. Przy okazji pozbędziemy się problemów z układem trawiennym i łatwiej będzie nam osiągnąć wymarzoną sylwetkę.

Fermentowany napój ma jeden istotny składnik. Mowa o kwasie glukonowym, którego stosowanie może łagodzić alergie trapiące nasz organizm. Ponadto kwas glukonowy jest uznawany za chelator, który usuwa toksyny, ale może również pomóc w pozbyciu się metali ciężkich z tkanek naszego ciała.

Ocet z kombuchy: "napój młodości" i "mikstura długowieczności"

Oczywiście, ocet z kombuchy ma więcej zastosowań w diecie. Z racji tego, że jest przygotowany z herbaty, posiada mnóstwo polifenoli zaliczonych do przeciwutleniaczy. Te z kolei doskonale wpływają na organizm, ponieważ mogą pozbywać się wolnych rodników, które odpowiedzialne są za powstawanie chorób cywilizacyjnych, a także szybsze starzenie się organizmu. Nie bez przyczyny ocet z kombuchy często nazywany jest "napojem młodości" albo "miksturą długowieczności". Pamiętajmy także, że obecność antyoksydantów pomaga pozbyć się nadmiaru toksyn z organizmu, co przekłada się na lepszy wygląd naszej cery, a także odciążamy kolejny ważny narząd, jakim jest wątroba.

Ocet z kombuchy: naturalny izotonik

Ocet z kombuchy to także naturalny napój izotoniczny. Co prawda, najczęściej jest kojarzony z osobami, które podejmują się intensywnego wysiłku fizycznego, ale może go stosować praktycznie każdy. Najbardziej ocet z kombuchy pomocny będzie w trakcie upałów, ponieważ szybko uzupełnia wszystkie kluczowe minerały, które organizm wypaca, ale może wzmacniać go przez cały rok. A po zatruciach np. pokarmowych szybko postawić na nogi.

Kosmetyk japonek: zastosuj ocet

Kombucha i przygotowany z niej ocet może także być naturalnym kosmetykiem. W Japonii często stosowany jest jako tonik - normalizuje koloryt skóry, pozbywa się niedoskonałości, może redukować niektóre zmarszczki, ale także zapobiegać powstawaniu nowym.

Ocet z kombuchy: przepis

Ocet z kombuchy można łatwo przygotować 123RF/PICSEL

Jeśli jesteśmy zainteresowani działaniem octu z kombuchy czas go przygotować. Można zrobić to w domowym zaciszu, o czym przekonuje Ewa Wachowicz, zdradzając dokładną instrukcję. Wystarczy skompletować składniki:

1 grzybek kombucha

6 łyżek sypkiej herbaty zaparzonej w 1 litrze wody filtrowanej

1 szklanka cukru

2,5 litra wody filtrowanej, źródlanej lub mineralnej

Sposób przygotowania:



Herbatę zaparzyć. Posłodzić i wystudzić. Dolać wodę (tak, by otrzymać ok. 3,5 litra napoju). Włożyć kombuchę. Przykryć wyjałowioną ściereczką, spiąć gumką i odstawić na 7-14 dni. Po tym czasie przelać do butelek.

„Ewa gotuje”: Ocet z kombuchy Polsat

Jak stosować ocet z kombuchy?

Mamy już ocet z kombuchy, więc do dalej? Czas poznać tajniki jego stosowania. Nie jest to szczególnie trudne, ponieważ może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie jego inne sklepowe odpowiedniki. Wystarczy dodawać go do sałatek czy sosów, może być wzmacniaczem smaku w galartach i galaretach, ale także nic nie stoi na przeszkodzie, aby był przyprawą do mięs pieczonych czy gotowanych albo do warzyw i innych potraw (zup i chłodników). Tutaj warto wspomnieć o jednej zależności octu z kombuchy. Jest on mniej intensywny od np. octu spirytusowego czy octu jabłkowego.

Ocet z kombuchy to hit w Japonii. Może działać jak eliksir przeciwstarzeniowy 123RF/PICSEL

Z racji tego, że ocet z kombuchy ma tyle zastosowań, można wykorzystać go jako suplement diety. W jaki sposób? Nic prostszego: wystarczy jedną łyżeczkę octu z kombuchy rozpuścić w szklance wody i pić np. raz dziennie. Jeśli z jakichś powodów mikstura octu z kombuchy nie przypadnie nam do gustu, to można do smaku dodać np. sok z wyciśniętej cytryny.

Ocet z kombuchy: przeciwwskazania

Choć ocet z kombuchy nazywany jest "napojem życia" albo "żywym octem" to nie każdy może z niego korzystać. Przede wszystkim całkowicie powinny z niego zrezygnować kobiety w ciąży oraz dzieci. Z racji tego, że ocet z kombuchy jest dość kwaśny, to osoby cierpiące na nadkwasotę oraz refluks muszą pić go z rozwagą. Mimo tego, że specyfik pomaga oczyszczać organizm, jednak dla tych, co borykają się z problemami wątrobowymi, ocet również nie jest zalecany, chyba że lekarz nie wyrazi sprzeciwu.