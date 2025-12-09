Zimą lubię wybierać pożywne dania, rozgrzewające, a zarazem proste w przygotowaniu. Przez lata zgromadziłam wiele takich przepisów i chętnie przygotowywałam je czasami robiąc więcej, tak aby starczyło na dwa dni. Jednak odkąd córka postanowiła nie jeść mięsa, obiadowa "logistyka" stała się trudniejsza. Nie wszyscy członkowie rodziny chcą zrezygnować z mięsnych posiłków, a ja chcę, aby przygotowane dania odpowiadały każdemu. Dlatego właśnie uwielbiam takie dania jak placki ziemniaczane, które część rodziny może zajadać z gulaszem, ale można je też podać z kefirem i sałatką dla tych, którzy nie chcą jeść mięsa. Grunt to dobra baza, czyli pyszne chrupiące placki, które smakują każdemu.