To pożywne danie uwielbia cała rodzina. Placki ziemniaczane z gulaszem węgierskim robię od lat
To pożywne i sycące danie sprawdza się nie tylko dlatego, że jest niezwykle smaczne. W rodzinach o zróżnicowanych potrzebach to strzał w dziesiątkę i szansa na zaoszczędzenie czasu.
Zimą lubię wybierać pożywne dania, rozgrzewające, a zarazem proste w przygotowaniu. Przez lata zgromadziłam wiele takich przepisów i chętnie przygotowywałam je czasami robiąc więcej, tak aby starczyło na dwa dni. Jednak odkąd córka postanowiła nie jeść mięsa, obiadowa "logistyka" stała się trudniejsza. Nie wszyscy członkowie rodziny chcą zrezygnować z mięsnych posiłków, a ja chcę, aby przygotowane dania odpowiadały każdemu. Dlatego właśnie uwielbiam takie dania jak placki ziemniaczane, które część rodziny może zajadać z gulaszem, ale można je też podać z kefirem i sałatką dla tych, którzy nie chcą jeść mięsa. Grunt to dobra baza, czyli pyszne chrupiące placki, które smakują każdemu.
Składniki
Na placki:
- 1 kg ziemniaków,
- 2 cebule,
- 2 jajka,
- 1,5 łyżki mąki,
- sól, pieprz
- olej do smażenia
Na gulasz:
- 60 dag wieprzowiny,
- 30 dag boczku,
- po jednej papryce czerwonej i zielonej,
- 2 cebule,
- pół marchewki
- 3 ząbki czosnku,
- szklanka bulionu,
- 1/2 szklanki śmietany,
- 2 łyżki pasty paprykowej,
- 1 łyżka mąki,
- po jednej łyżeczce papryki słodkiej i ostrej,
- 2 listki laurowe,
- kilka ziarenek pieprzu,
- olej do smażenia
Przygotowanie:
1. Mięso pokroić w średnią kostkę, boczek w słupki. Obrane i opłukane warzywa pokroić w paski.
2. Mięso oraz boczek podsmażyć na 3 łyżkach oleju, dodać pokrojone warzywa, listek, ziarenka pieprzu, paprykę słodką i ostrą, oraz bulion, dusić 30 minut.
3. Do gulaszu dodać śmietanę rozmieszaną z mąką i pastę paprykową, dusić jeszcze 10 minut, doprawić solą, pieprzem.
4. Ziemniaki, cebulę obrać, opłukać, zetrzeć na tarce odstawić na 5 minut, odlać część wody, dodać jajka, mąkę, sól, pieprz, dokładnie wszystko wymieszać.
5. Na średniej patelni rozgrzać olej, kłaść porcje cista średnicy patelni, smażyć na rumiano z obu stron. Placki podawać z gulaszem.
