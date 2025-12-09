To pożywne danie uwielbia cała rodzina. Placki ziemniaczane z gulaszem węgierskim robię od lat

To pożywne i sycące danie sprawdza się nie tylko dlatego, że jest niezwykle smaczne. W rodzinach o zróżnicowanych potrzebach to strzał w dziesiątkę i szansa na zaoszczędzenie czasu.

Placki ziemniaczane podane z gulaszem mięsnym, w którym widoczne są kawałki mięsa, marchew, papryka oraz gęsty, aromatyczny sos, całość ułożona na szarym talerzu na drewnianym stole, w tle widoczne główki czosnku i pomidory.
Placki ziemniaczane z gulaszem to idealne danie na zimowe chłodyDarius Dzinnik123RF/PICSEL

Zimą lubię wybierać pożywne dania, rozgrzewające, a zarazem proste w przygotowaniu. Przez lata zgromadziłam wiele takich przepisów i chętnie przygotowywałam je czasami robiąc więcej, tak aby starczyło na dwa dni. Jednak odkąd córka postanowiła nie jeść mięsa, obiadowa "logistyka" stała się trudniejsza. Nie wszyscy członkowie rodziny chcą zrezygnować z mięsnych posiłków, a ja chcę, aby przygotowane dania odpowiadały każdemu. Dlatego właśnie uwielbiam takie dania jak placki ziemniaczane, które część rodziny może zajadać z gulaszem, ale można je też podać z kefirem i sałatką dla tych, którzy nie chcą jeść mięsa. Grunt to dobra baza, czyli pyszne chrupiące placki, które smakują każdemu.

Składniki

Na placki:

  • 1 kg ziemniaków,
  • 2 cebule,
  • 2 jajka,
  • 1,5 łyżki mąki,
  • sól, pieprz
  • olej do smażenia

Na gulasz:

  • 60 dag wieprzowiny,
  • 30 dag boczku,
  • po jednej papryce czerwonej i zielonej,
  • 2 cebule,
  • pół marchewki
  • 3 ząbki czosnku,
  • szklanka bulionu,
  • 1/2 szklanki śmietany,
  • 2 łyżki pasty paprykowej,
  • 1 łyżka mąki,
  • po jednej łyżeczce papryki słodkiej i ostrej,
  • 2 listki laurowe,
  • kilka ziarenek pieprzu,
  • olej do smażenia

Przygotowanie:

1. Mięso pokroić w średnią kostkę, boczek w słupki. Obrane i opłukane warzywa pokroić w paski.

2. Mięso oraz boczek podsmażyć na 3 łyżkach oleju, dodać pokrojone warzywa, listek, ziarenka pieprzu, paprykę słodką i ostrą, oraz bulion, dusić 30 minut.

3. Do gulaszu dodać śmietanę rozmieszaną z mąką i pastę paprykową, dusić jeszcze 10 minut, doprawić solą, pieprzem.

4. Ziemniaki, cebulę obrać, opłukać, zetrzeć na tarce odstawić na 5 minut, odlać część wody, dodać jajka, mąkę, sól, pieprz, dokładnie wszystko wymieszać.

5. Na średniej patelni rozgrzać olej, kłaść porcje cista średnicy patelni, smażyć na rumiano z obu stron. Placki podawać z gulaszem.

