Podwyżka najniższej krajowej nastąpi 1 stycznia 2026 roku - minimalne wynagrodzenie wzrośnie wtedy do 4806 zł brutto. To wzrost o 140 zł brutto w stosunku do kwoty z 2025 roku. Na rękę pracownik otrzyma ok. 3605,85 zł.

Wraz z tą podwyżką zmieni się także wysokość wielu należności pracowniczych. Pierwszą z nich jest dodatek za pracę w porze nocnej. Wynosi on 20 proc. stawki godzinowej, obliczonej od minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu. Ponieważ stawka ta zależy od liczby godzin, dodatek będzie zmienny.

Najwyższy dodatek za pracę w nocy pracownicy otrzymają w miesiącach z najniższą liczbą godzin pracy, czyli 160. Będzie to:

styczeń,

luty,

maj,

sierpień,

listopad,

grudzień.

Wyniesie on 6,01 zł za godzinę.

W miesiącach z największą liczbą godzin pracy, jak np. lipiec (184 godziny), dodatek wyniesie najmniej. Jego kwota to 5,22 zł za godzinę.

Jakie świadczenia pracownicze pójdą w górę w 2026 roku?

Wraz z podwyżką płacy minimalnej wzrośnie również wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, czyli wynagrodzenie postojowe, które przysługuje w sytuacji, gdy pracownik nie wykonuje pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Nie może być one niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli 4806 zł brutto w 2026 roku.

W górę pójdą również progi odszkodowań i odpraw np. z tytułu zwolnień grupowych. Tutaj obowiązuje limit 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że od 2026 roku maksymalna odprawa z tego tytułu nie będzie mogła być wyższa niż 72 090 zł.

Wzrosną także stawki wszelkich odszkodowań za mobbing, dyskryminację lub naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Nie będą one mogły być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli 4806 zł.

Zmiany wysokości minimalnej płacy wpłyną także na kwotę wolną od potrąceń, która wzrośnie do wspomnianych 4806 zł brutto. W górę pójdą również kwoty wolne od potrąceń kar pieniężnych oraz zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi - wzrosną one odpowiednio do 4 325,40 zł oraz 3 604,50 zł.

Zmiany w wysokości świadczeń dla praktykantów. Nowe stawki od 2026 roku

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej zmieni się także podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Nie będzie ona mogła być niższa niż minimalna płaca pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne, czyli 13,71 proc. Od stycznia 2026 roku minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wyniesie 4 147,10 zł.

Zmianie ulegnie także maksymalne świadczenie pieniężne dla praktykanta. W przypadku odpłatnych praktyk jego wysokość nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 9612 zł.

