Działa jak ochronny talizman. Powieś na drzwiach przed Wigilią

Spis treści: Baran. Ogień i odwaga Byk. Luksus i natura Bliźnięta. Dźwięk i lekkość Rak. Bezpieczeństwo Lew. Blask i królewska energia Panna. Natura i spokój Waga. Piękno i symetria Skorpion. Intymność i magia Strzelec. Egzotyka i przygoda Koziorożec. Tradycja i stabilność Wodnik. Przyszłość i oryginalność Ryby. Magia i delikatność

Baran. Ogień i odwaga

Osoby spod tego znaku potrzebują silnej stymulacji energetycznej, by podtrzymać swój wewnętrzny ogień. Jeśli jesteś zodiakalnym Baranem, na choince umieść czerwone kokardki lub bombki w kolorze strażackiej czerwieni. Koniecznie zapal przy stole dużą, czerwoną świecę, która symbolizuje siłę i odwagę w pokonywaniu przeszkód.

Byk. Luksus i natura

Wenus w Koziorożcu wspiera ziemską naturę Byka, który ceni luksus i kontakt z naturą. Dekoracje powinny być bogate, ale wykonane z materiałów najwyższej jakości. Jeśli jesteś Bykiem, postaw na szmaragdową zieleń i prawdziwe złoto.

Bliźnięta. Dźwięk i lekkość

Merkury, patron Bliźniąt, kocha ruch, dźwięk i lekkość. Ciężkie, przytłaczające ozdoby mogą zablokować przepływ ich energii. Warto powiesić na drzwiach lub choince małe, srebrne dzwoneczki. Ich dźwięk odstraszy złe myśli i zaprosi dobre wiadomości.

Szykujesz świąteczne dekoracje? Uważaj na te, które przynoszą pecha

Rak. Bezpieczeństwo

Dla tego znaku najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i ciągłości pokoleniowej. Jeśli jesteś Rakiem, wyciągnij z szafy rodową porcelanę i stare, rodzinne bombki, które mają swoją historię. Twój stół powinien być nakryty śnieżnobiałym obrusem ze srebrnymi dodatkami. Taki wystrój zapewni harmonię i zgodę w rodzinie.

Lew. Blask i królewska energia

Słońce wymaga blasku i bycia w centrum uwagi. Skromność w dekoracjach nie jest wskazana dla Lwa. Jego dom powinien lśnić i emanować królewską energią.

Jeśli urodziłeś się pod znakiem Lwa, twoja choinka musi tonąć w złotym brokacie i bursztynowych światełkach. Na środku stołu ustaw okazały stroik, który będzie królował nad potrawami. Złoto użyte w dekoracjach przyciągnie sukces zawodowy.

Panna. Natura i spokój

Osoby spod tego znaku najlepiej czują się w otoczeniu, które jest ekologiczne i harmonijne. Krzykliwe kolory mogą wprowadzać u nich niepotrzebny chaos. Jeśli jesteś Panną, udekoruj dom suszonymi plastrami pomarańczy, laskami cynamonu i ozdobami z drewna lub słomy. Naturalne ozdoby w kolorach beżu i brązu uspokoją nerwy.

Waga. Piękno i symetria

Wenus w aspekcie z Neptunem pragnie piękna i symetrii. Dla Wagi chaos w dekoracjach jest niedopuszczalny. Wszystko musi do siebie pasować, tworząc spójną, estetyczną całość. Jeśli jesteś spod tego znaku, zadbaj o parzystość ozdób - ustaw dwie świece lub dwa aniołki obok siebie.

Skorpion. Intymność i magia

Pluton lubi głębię i tajemnicę. Zatem ich dekoracje powinny budować nastrój intymności i magii. Jeśli jesteś Skorpionem, postaw na obrus w kolorze głębokiego granatu, bordo lub nawet czerni przeszywanej złotą nicią. Pal świece o ciężkim zapachu, na przykład paczuli. Ciemne, nasycone barwy wzmocnią twoją intuicję.

Zodiakalne talizmany świąteczne. Odkryj kolory i ozdoby dla siebie sinenkiy 123RF/PICSEL

Strzelec. Egzotyka i przygoda

Jowisz sprzyja egzotyce i ekspansji, więc tradycyjne dekoracje mogą wydawać się Strzelcowi nudne. Warto wprowadzić akcenty, które kojarzą się z dalekim światem i bogactwem kulturowym. Użyj w dekoracjach koloru purpurowego lub fioletowego, który jest barwą królewską i duchową. Powieś na choince ozdoby przywiezione z podróży. To otworzy ci drogę do nowych przygód w przyszłym roku.

Koziorożec. Tradycja i stabilność

Koziorożec ceni tradycję i jakość, a nie sezonową modę. Jego dom powinien wyglądać dostojnie i elegancko.

Jeśli jesteś Koziorożcem, unikaj pstrokatych kolorów. Postaw na stole kamienne podkładki lub misy, które symbolizują trwałość twoich finansów i stabilizację.

Wodnik. Przyszłość i oryginalność

Dom Wodnika ma być manifestacją przyszłości i oryginalności. Zatem twoja dekoracja musi być inna niż u sąsiadów. Postaw na turkusowe lub metaliczne bombki o geometrycznych kształtach. Nie zapomnij o oświetleniu - dużo lampek LED w chłodnym odcieniu przyciągnie do ciebie genialne pomysły.

Ryby. Magia i delikatność

Ryby potrzebują aury eteryczności i magii. Ostre kształty i jaskrawe barwy mogą zakłócać ich delikatną energetykę. Jeśli jesteś spod znaku Ryb, udekoruj dom figurkami aniołów i wstążkami w kolorze morskim, srebrnym lub perłowym.

Dekorując dom na święta, pamiętaj, że najważniejszym składnikiem tej magii jest twój nastrój. Nawet najpiękniej ubrana choinka nie przyciągnie szczęścia, jeśli będziesz wieszać bombki w pośpiechu i stresie. Warto włączyć ulubioną muzykę i zaangażować w ubieranie drzewka wszystkich domowników. Śmiech i wspólne działanie ładują przestrzeń pozytywnymi wibracjami skuteczniej niż jakikolwiek talizman.

Chcesz poznać sekrety swojego znaku zodiaku i dowiedzieć się, co gwiazdy szykują w najbliższym czasie? Sprawdź horoskopy naszych wróżek i astrologiczne wskazówki, które pomogą ci lepiej zrozumieć siebie i planować przyszłość. Więcej na kobieta.interia.pl/astrologia

Sprawdź swój horoskop INTERIA.PL

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Tomasz Baniak Interia.tv