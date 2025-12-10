Spis treści: Przepis na pyszne pierniczki - sekret udanego ciasta Przygotowanie ciasta na pierniczki Jak przygotować i piec pierniczki?

Przepis na pyszne pierniczki - sekret udanego ciasta

Pierniczki to jeden z obowiązkowych przysmaków na świątecznym stole, chętnie piekę je przez cały grudzień, by delektować się korzennym smakiem i aromatem w tym wyjątkowym okresie roku. Kiedy częstuję nimi gości, są zachwyceni, bo z wielu przepisów często wychodzą twarde lub suche ciastka. Prosta receptura mojej babci gwarantuje, że pierniczki będą aromatyczne, puszyste i mięciutkie od razu po wyjęciu z piekarnika. Wybornie smakują nawet po kilku dniach, ale będzie to trudne do sprawdzenia - zapewne znikną w kilka chwil. Sekretem jest leżakujące w lodówce przez całą dobę ciasto. Sprawdź, jak je przygotować.

Składniki na ciasto na pierniczki:

3 szklanki mąki tortowej;

szklanka cukru;

¾ kostki masła;

¾ szklanki miodu płynnego;

3 łyżki powideł śliwkowych;

pół szklanki kwaśnej śmietany 18 proc.;

4 żółtka jaj;

2 łyżeczki sody oczyszczonej;

1 łyżka cynamonu;

1 łyżeczka kakao;

1 łyżeczka imbiru;

pół łyżeczki każdej z przypraw: czarny pieprz, gałka muszkatołowa, zmielone goździki.

Przygotowanie ciasta na pierniczki

Do rondelka włóż pokrojone na kawałki masło, wlej miód, dodaj powidła, kakao i wszystkie przyprawy. Podgrzewaj całość na małym ogniu, cały czas mieszając składniki. Kiedy masło się roztopi, a składniki idealnie się ze sobą połączą, wyłącz kuchenkę i ostudź mieszankę (możesz np. włożyć rondelek do miski z zimną wodą).

Do osobnej miski wsyp mąkę, cukier i dodaj żółtka. W szklance umieść śmietanę i dodaj do niej sodę oczyszczoną. Śmietana powinna zwiększyć objętość - dzięki temu składnikowi pierniczki będą wyrośnięte i puchate. Dodaj ją do reszty składników w misce i zacznij mieszać szpatułką. Po ostygnięciu masy w rondelku wlej ją do reszty składników w misce i użyj miksera na najniższych obrotach. Gdy poczujesz, że składniki się połączyły, odstaw ciasto do lodówki na całą dobę.

Pierniczki wychodzą puszyste i mięciutkie, a korzenny zapach i smak jest mocno wyczuwalny Archiwum autora

Jak przygotować i piec pierniczki?

Następnego dnia ciasto jest gotowe do wykrawania pierniczków. Wyjmij je z lodówki i urywaj z miski po kawałku - będzie lepkie, więc wymaga obfitego posypania mąką przed wałkowaniem. Grubość ciasta zależy od preferencji - moje ma co najmniej pół centymetra grubości. Pierniki umieść na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pamiętaj o odstępach - ciasteczka się rozrastają, więc mogą się sklejać. Piecz ok. 10-12 minut w zależności od grubości ciasta w temperaturze 170 stopni, najlepiej w trybie góra-dół.

Jeśli szukasz inspiracji na świąteczne gotowanie, sięgnij po nasze sprawdzone przepisy i przekonaj się, jak prosto można stworzyć coś, co zachwyci całą rodzinę. Wystarczy kilka kroków, by na stole pojawiło się danie pełne aromatu i domowego ciepła. Spróbuj już dziś i poczuj klimat świąt w swojej kuchni. Więcej na kobieta.interia.pl

Zainspiruj się i przygotuj coś pysznego na świąteczny stół Canva Pro INTERIA.PL

Przyprawa do piernika krok po kroku SMAKER.PL INTERIA.PL