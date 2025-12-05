Spis treści: Sezon na ciasta z jabłkami wciąż trwa. Korzystaj do woli Ania Starmach jedną z najbardziej cenionych kucharek Zimowe ciasto z jabłkami z przepisu Ani Starmach

Sezon na ciasta z jabłkami wciąż trwa. Korzystaj do woli

Mimo iż sezon na wypieki z jabłkami kojarzony jest głównie z jesienią, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyrządzać się również wtedy, gdy za oknem pada śnieg. Zaletą takich deserów jest fakt, że robi się je naprawdę bardzo prosto i szybko, a składniki są łatwo dostępne i niedrogie. Ciepłe ciasto z jabłkami, cynamonem i delikatną kruszonką to prawdziwa rozkosz dla podniebienia - najlepiej smakuje w ponure dni, gdy pogoda nie rozpieszcza.

Ania Starmach jedną z najbardziej cenionych kucharek

Ania Starmach to jednak z najbardziej znanych postaci w polskiej gastronomii. Jest kucharką, autorką książek kucharskich i byłą jurorką programów takich jak "Mastef Chef" i "Master Chef Junior". Swoje umiejętności kulinarne zdobywała przez lata, między innymi we Francji - tam ukończyła roczny kurs w prestiżowej paryskiej szkole kucharskiej Le Cordon Bleu. Przepisy kulinarne Starmach i wskazówki dotyczące gotowania cieszą się w sieci ogromną popularnością. Kucharka działa bowiem również aktywnie na Instagramie i raz na jakiś czas zamieszcza tam swoje sprawdzone receptury na ulubione przysmaki jej męża oraz dzieci. Przepis, który ostatnio zamieściła wygląda tak apetycznie, że na sam widok cieknie ślinka.

Ciasto z jabłkami to jeden z najprostszych deserów

Zimowe ciasto z jabłkami z przepisu Ani Starmach

Ania Starmach postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych patentem na zimową szarlotkę, która w mig znika ze stołu. Co będzie potrzebne, aby ją przygotować?

Składniki 300 g mąki

120 g cukru

2 żółtka

200 g masła

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

2 kg obranych jabłek

spora szczyptę cynamonu

szczypta kardamonu

2 garści migdałów w płatkach

3 łyżki cukru do jabłek

cukier puder do podsypania

Sposób przygotowania:

- 1. W misie robota kuchennego wymieszaj mąkę, cukier, żółtka, masło, proszek do pieczenia i sól, miksując na niewielkich obrotach.

2. Schłódź ciasto w lodówce. W tym czasie pokrój jabłka w kostkę.

3. Jabłka podsmaż na łyżce masła, dodaj cynamon, kardamon i 3 łyżki cukru.

4. Schłodzone ciasto podziel na dwie części w proporcji jedna trzecia do dwóch trzecich.

5. Większą część rozwałkuj i podpiecz 15 minut w 170°C.

6. Na podpieczony spód wyłóż jabłka, przykryj drugą, rozwałkowaną częścią ciasta, posmaruj rozbełtanym jajkiem, posyp migdałami i piecz 45 minut w 170°C.

7. Na koniec oprósz cukrem pudrem i ciesz się cudownym, domowym smakiem jesieni - napisała Ania Starmach na Instagramie.

Smacznego!

