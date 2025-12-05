To zimowe ciasto smakuje wybornie. Zrobisz je w mgnieniu oka
Szukasz inspiracji na zimowe wypieki? Skorzystaj z przepisów najbardziej doświadczonych kucharzy. Nie brakuje ich na stronach internetowych jak również w mediach społecznościowych. Jedna z idealnych propozycji to ciasto, które poleca Ania Starmach. To połączenie smaków jest mistrzowskie, a deser wprost rozpływa się w ustach.
Sezon na ciasta z jabłkami wciąż trwa. Korzystaj do woli
Mimo iż sezon na wypieki z jabłkami kojarzony jest głównie z jesienią, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyrządzać się również wtedy, gdy za oknem pada śnieg. Zaletą takich deserów jest fakt, że robi się je naprawdę bardzo prosto i szybko, a składniki są łatwo dostępne i niedrogie. Ciepłe ciasto z jabłkami, cynamonem i delikatną kruszonką to prawdziwa rozkosz dla podniebienia - najlepiej smakuje w ponure dni, gdy pogoda nie rozpieszcza.
Ania Starmach jedną z najbardziej cenionych kucharek
Ania Starmach to jednak z najbardziej znanych postaci w polskiej gastronomii. Jest kucharką, autorką książek kucharskich i byłą jurorką programów takich jak "Mastef Chef" i "Master Chef Junior". Swoje umiejętności kulinarne zdobywała przez lata, między innymi we Francji - tam ukończyła roczny kurs w prestiżowej paryskiej szkole kucharskiej Le Cordon Bleu. Przepisy kulinarne Starmach i wskazówki dotyczące gotowania cieszą się w sieci ogromną popularnością. Kucharka działa bowiem również aktywnie na Instagramie i raz na jakiś czas zamieszcza tam swoje sprawdzone receptury na ulubione przysmaki jej męża oraz dzieci. Przepis, który ostatnio zamieściła wygląda tak apetycznie, że na sam widok cieknie ślinka.
Zimowe ciasto z jabłkami z przepisu Ani Starmach
Ania Starmach postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych patentem na zimową szarlotkę, która w mig znika ze stołu. Co będzie potrzebne, aby ją przygotować?
Składniki
- 300 g mąki
- 120 g cukru
- 2 żółtka
- 200 g masła
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- szczypta soli
- 2 kg obranych jabłek
- spora szczyptę cynamonu
- szczypta kardamonu
- 2 garści migdałów w płatkach
- 3 łyżki cukru do jabłek
- cukier puder do podsypania
Sposób przygotowania:
- 1. W misie robota kuchennego wymieszaj mąkę, cukier, żółtka, masło, proszek do pieczenia i sól, miksując na niewielkich obrotach.
2. Schłódź ciasto w lodówce. W tym czasie pokrój jabłka w kostkę.
3. Jabłka podsmaż na łyżce masła, dodaj cynamon, kardamon i 3 łyżki cukru.
4. Schłodzone ciasto podziel na dwie części w proporcji jedna trzecia do dwóch trzecich.
5. Większą część rozwałkuj i podpiecz 15 minut w 170°C.
6. Na podpieczony spód wyłóż jabłka, przykryj drugą, rozwałkowaną częścią ciasta, posmaruj rozbełtanym jajkiem, posyp migdałami i piecz 45 minut w 170°C.
7. Na koniec oprósz cukrem pudrem i ciesz się cudownym, domowym smakiem jesieni - napisała Ania Starmach na Instagramie.
Smacznego!