Ta kremowa zupa podbija serca w całej Europie. Norwegowie jedzą na okrągło

Natalia Jabłońska

Norweska zupa rybna to danie, które podbiło serca Skandynawów swoją prostotą, kremową konsystencją i intensywnym smakiem świeżych ryb. To właśnie ona rozgrzewa rybaków wracających z morza, pojawia się na rodzinnych stołach i w najbardziej klimatycznych portowych knajpkach. Jeśli chcesz poczuć smak prawdziwej Norwegii, ta zupa to idealny sposób.

Kremowa zupa rybna z kawałkami łososia, marchewką, porem oraz koperkiem, serwowana w brązowej misce na kolorowej, kraciastej serwetce.
FIskesuppe - pyszna, kremowa zupa rybna prosto z Norwegii123rf.com123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kremowy smak wprost z Norwegii
  2. Fiskesuppe: norweska zupa rybna - przepis

Kremowy smak wprost z Norwegii

Fiskesuppe to jedno z najbardziej charakterystycznych dań kuchni norweskiej. Zupa rybna stała się popularna dzięki prostocie, świeżym składnikom oraz temu, że daje dużo energii w chłodnym, surowym nordyckim klimacie. Jada się ją zarówno na co dzień, jak i podczas rodzinnych spotkań, w porcie, w górskich schroniskach, a także jako klasyczne danie "comfort food" dla Norwegów.

Najlepiej smakuje z chrupiącym pieczywem, masłem, koperkiem lub świeżymi krewetkami. Jest zdrowa, bogata w kwasy omega-3, białko, witaminy z warzyw, a przy tym jest lekkostrawna - świetna dla serca, mózgu i odporności. Nic dziwnego, że Fiskesuppe wciąż zyskuje popularność w całej Europie. Ale zamiast wybierać się w daleką podróż, możesz poczuć smak Norwegii we własnym domu - dzięki naszemu przepisowi na to oryginalne danie.

Fiskesuppe: norweska zupa rybna - przepis

Kremowa zupa rybna z kawałkami łososia, ziemniaków oraz kopru, podana w ceramicznej misce, obok niej znajdują się dwa kawałki chrupiącej bagietki.
Fiskesuppe - kremowa i aromatyczna norweska zupa rybna, którą przygotujesz w domu123rf.com123RF/PICSEL

Składniki

  • 400–500 g dorsza, halibuta lub łososia (można mieszać)
  • 1 marchew
  • 1 pietruszka lub kawałek selera korzeniowego
  • 1 por
  • 2–3 ziemniaki
  • 1 l bulionu rybnego lub warzywnego
  • 200 ml śmietanki 30 proc.
  • 2 łyżki masła
  • 1 łyżka mąki (opcjonalnie do zagęszczenia)
  • 1 liść laurowy
  • sól, biały pieprz
  • sok z cytryny
30 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Warzywa pokrój w słupki lub cienką kostkę.
  2. W garnku rozgrzej masło, dodaj pora i podsmaż 2-3 minuty, następnie dorzuć resztę warzyw.
  3. Wlej bulion, dodaj liść laurowy i gotuj ok. 10-12 minut, aż warzywa będą miękkie.
  4. W miseczce wymieszaj śmietankę z mąką i wlej do garnka. Pogotuj 5 minut.
  5. Rybę pokrój na duże kawałki (3-4 cm) i dodaj do zupy. Gotuj 5-7 minut - tylko do momentu, aż się delikatnie rozwarstwi.
  6. Dopraw solą, białym pieprzem i kilkoma kroplami cytryny.
  7. Podawaj ze świeżym koperkiem, pieczywem i ewentualnie krewetkami.

Smacznego!

