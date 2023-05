Spis treści: 01 Tort z masą chałwową oraz czekoladą

02 Bezowy tort komunijny Ewy Wachowicz

03 Przepis Ewy Wachowicz na komunijny tort z masą cytrynową

Kochani, zdaję sobie sprawę, że przygotowanie tortu nie należy do najprostszych ani tym bardziej szybkich zajęć, ale zachęcam do tego. Domowej roboty wypiek tego rodzaju to zdecydowanie powód do dumy. Komunia dziecka to doskonała okazja, by poświęcić na to czas.

Tort z masą chałwową oraz czekoladą

Myślę, że naszym pociechom na pewno posmakuje, a to przecież właśnie one są w tym dniu najważniejsze!

Zdjęcie Tort z masą chałwową i czekoladową - przepis Ewy Wachowicz / materiały prasowe

Składniki:

½ szklanki mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki kakao

szczypta soli

6 jajek

¾ szklanki cukru

bezy

Masa chałwowa:

½ szklanki mleka

4 żółtka

1 łyżka mąki kartoflanej

1 cukier waniliowy

350 g masła

300 g chałwy

Masa czekoladowa:

5 jajek

2 łyżki cukru

1 tabliczka gorzkiej czekolady

1 łyżka kakao

250 g masła

Przygotowanie:

Białka oddzielić od żółtek. Białka ubić na pianę, utrwalić cukrem. Dodać żółtka i delikatnie wymieszać - najlepiej drewnianą łyżką. Dodać mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia, następnie wmieszać kakao. Przelać do formy wysmarowanej masłem i wysypanej bułka tartą (średnica 26 cm). Piec w temperaturze 180 st. C przez około 45 minut. Upieczony biszkopt obrócić spodem do góry, gdy wystygnie - przekroić na pół. Przygotować masę czekoladową. Jajka ubić na parze z 2 łyżkami cukru. Gdy zgęstnieją i stracą surowy posmak (po 10-15 minutach), dodać kakao i pokruszoną czekoladę. Ubijać, aż wszystkie składniki się połączą a masa zacznie sztywnieć. Wystudzić. Utrzeć masło i połączyć z wystudzoną masą. Na połowę ciasta dać masę czekoladową. Następnie wcisnąć w nią bezy (nieco więcej niż połowę zostawić do dekoracji). Schłodzić w lodówce. Zrobić masę chałową. Żółtka utrzeć z¼ szklanki zimnego mleka i łyżką mąki ziemniaczanej. Resztę mleka zagotować z cukrem waniliowym. Na gotujące mleko wlać żółtka utarte z mąką. Zagotować i wystudzić. Utrzeć masło, dodać rozdrobnioną chałwę. Ucierać dalej, dodając wystudzoną masę żółtkową. Jedną trzecią masy zostawić, dwie trzecie rozprowadzić równo na schłodzonym biszkopcie z masą czekoladową i bezami. Przykryć drugą połową ciasta i lekko docisnąć. Pozostawioną masą posmarować wierzch i boki tortu. Ozdobić bezami (można też oblać roztopioną czekoladą).

Bezowy tort komunijny Ewy Wachowicz

Teraz pora na "lżejszą" wersję tortu komunijnego. Tym razem na grubym spodzie bezowym. Proponuję upiec dwie bezy, tak jak w przepisie, i mieć dwie różne wersje z odmiennymi masami.

Zdjęcie Tort bezowy Ewy Wachowicz / materiały prasowe

Składniki:

8 białek

szczypta soli

2½ szklanki cukru

½ łyżki mąki ziemniaczanej

1 łyżka octu jabłkowego

KREM I:

½ l śmietany 36%

2 łyżeczki cukru waniliowego

KREM II:

250 g mascarpone

1 tabliczka białej czekolady

1 szklanka śmietany 30%

1 łyżka cukru waniliowego

DEKORACJA

gorzka czekolada

borówki

truskawki

Opis przygotowania:

Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli. Utrwalić cukrem, dodając go stopniowo i cały czas ubijając przez ok. 10 minut. Wsypać mąkę ziemniaczaną, wlać ocet. Zmiksować. Blachę piekarnikową wyścielić papierem do pieczenia. Łyżką nałożyć pianę, formując dwa okrągłe, dość grube blaty (wcześniej narysować ołówkiem okręgi o średnicy 24 cm - można użyć do tego tortownicy). Wstawić do piekarnika rozgrzanego do 130 st. C i piec przez ok. 45 minut. Po tym czasie zmniejszyć temperaturę do 100 st. C i suszyć przez 2-3 godziny.

Uwaga: jeśli użyjecie tylko jeden blat, drugi można wykorzystać później (w chłodzie beza wytrzyma nawet miesiąc).

Czas na kremy.

Krem I: Schłodzoną bitą śmietanę ubić wraz z cukrem waniliowym.

Krem II: Czekoladę roztopić nad gorącą kąpielą wodną, lekko wystudzić i zmiksować z serkiem mascarpone. Śmietanę ubić, dodać cukier waniliowy i delikatnie połączyć z masą serowo-czekoladową. Na upieczony blat nałożyć krem. Na brzegu zrobić wianuszek z przekrojonych na pół truskawek, na środku usypać kopczyk z pokrojonej na drobne kawałki gorzkiej czekolady. Między czekoladą a truskawkami ułożyć borówki.

Przepis Ewy Wachowicz na komunijny tort z masą cytrynową

I na koniec jeszcze jedna propozycja na tort komunijny, tym razem z masą cytrynową.

Zdjęcie Tort z masą cytrynową - przepis Ewy Wachowicz / materiały prasowe

Składniki:

5 jajek

szczypta soli

¾ szklanki cukru

¾ szklanki mąki

¼ szklanki mąki ziemniaczanej

sok z cytryny do nasączenia biszkoptów

BEZA:

2 białka

szczypta soli

120 g cukru

½ łyżeczki mąki ziemniaczanej

½ łyżeczki octu ryżowego

BITA ŚMIETANA:

500 ml kremówki 36%

1 łyżeczka cukru waniliowego

KREM CYTRYNOWY:

3 cytryny

200 g cukru

2 jajka

2 żółtka

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżka masła

Opis przygotowania:

Białka oddzielić od żółtek, ubić na sztywną pianę ze szczyptą soli. Utrwalić cukrem. Po kolei, po jednym, dodać żółtka, cały czas miksując na wolnych obrotach. Do masy jajecznej wsypać przesianą mąkę. Wymieszać szpatułką. Przelać do tortownicy (natłuszczonej masłem, wysypanej bułką tartą, dno wyłożone papierem do pieczenia; średnica foremki 25 cm). Wyrównać. Piec przez 30-35 minut w temp. 180 st. C. Po upieczeniu biszkopt wystudzić. Przekroić wzdłuż na dwie części. Przygotować krem. Cytryny sparzyć i wyszorować. Otrzeć skórkę, wycisnąć sok. Do soku i skórki dodać cukier, postawić na kuchence. Zagotować. Do drugiego rondelka wybić jajka, dodać żółtka (białka odłożyć). Dodać mąkę ziemniaczaną. Roztrzepać. Wlać sok z cukrem, cały czas mieszając. Dodać łyżkę masła. Wymieszać i wystudzić. Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli. Utrwalić cukrem. Dodać mąkę ziemniaczaną oraz ocet ryżowy. Zmiksować. Masę przełożyć do rękawa cukierniczego, nałożyć na blachę, wyłożoną papierem do pieczenia - zrobić krążek o średnicy nieco mniejszy od średnicy tortownicy (z podanych proporcji wyjdą 2 krążki). Wstawić do piekarnika i piec przez 30 minut w temp. 120 st. C. Następnie zmniejszyć temperaturę do 100 st. C i suszyć przez ok. 3 godziny. Złożyć tort. Spód ciasta nasączyć sokiem z cytryny. Posmarować masą cytrynową (nałożyć2/3). Przykryć drugą połówką ciasta (wcześniej również nasączyć sokiem z cytryny). Nałożyć resztę masy. Wstawić do lodówki. Zimną śmietanę ubić na sztywno z cukrem waniliowym. Wyłożyć na ciasto. Przykryć krążkiem bezowym.