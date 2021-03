Udka z kurczaka w ziołach

Niezwykle aromatyczne, miękkie i soczyste mięso - takie pyszności zrobicie dzięki naszemu przepisowi!

Zdjęcie Kurczak w ziołach to propozycja idealna na weekendowy obiad i nie tylko /123RF/PICSEL

Składniki 5 ćwiartek kurczaka (lub same podudzia)

4 łyżki łagodnego ajwaru (bałkańska pasta warzywna)

przyprawa do kurczaka

2 łyżki suszonego lubczyku

1/2 łyżeczki suszonej bazylii

2 łyżki świeżej natki pietruszki

sól, pieprz, olej



Dodatkowo: kilka ziemniaków

Do tego przepisu można użyć uda albo podudzia kurczaka. Natrzyj je, także pod skórą, najpierw niewielką ilością soli i pieprzu, a potem przyprawą do kurczaka, lubczykiem, bazylią oraz natką pietruszki.

Ziemniaki obierz, umyj, pokrój na kawałki podobnej wielkości.

Kawałki kurczaka ułóż na blaszce wyłożonej folią aluminiową. Pomiędzy nie powkładaj pokrojone ziemniaki. Każdy kawałek kurczaka posmaruj ajwarem. Całość oprósz solą i pieprzem.



Przykryj blaszkę folią. Piecz w 200°C ok. 60 min albo do miękkości mięsa.



Pod koniec zdejmij folię, żeby mięso się zrumieniło.

