Idealny sernik powinien charakteryzować się puszystością, delikatnością i idealnym balansem smaku , z wyraźnie wyczuwaną nutą sera, który rzecz jasna jest bazą takiego wypieku. I choć wersji sernika może być wiele, to w tym przypadku podpowiadamy, jak zrobić sernik bez dodatku cukru , zamieniając go innym, ale równie słodkim składnikiem.

Takim smakołykiem z powodzeniem mogą od czasu do czasu zajadać się osoby będące na tzw. diecie keto , która polega na ograniczonym spożywaniu węglowodanów. Jeśli chcecie mieć pewność, że sernik wyjdzie obłędny, skorzystajcie z przepisu Ewy Wachowicz . Oto on.

Jajka wbijamy do kielicha miksera, wsypujemy erytrol, dodajemy śmietanę, pastę waniliową, doprawiamy solą i aplikujemy twaróg, krusząc go na mniejsze kawałki . Wszystkie składniki dokładnie miksujemy .

Czas na przygotowanie tortownicy. Najlepiej sprawdzi się tortownica o średnicy 24 cm . Dno tortownicy wykładamy papierem do pieczenia , na którym dokładnie rozprowadzamy masło. Na boki tortownicy także aplikujemy masło. Do tortownicy wlewamy uzyskaną w mikserze masę, formujemy i na wierzch nakładamy maliny .

Piekarnik rozgrzewamy do 170 st. C i sernik pieczemy przez ok. 50 minut. Po tym czasie wyłączamy piekarnik i uchylamy jego drzwiczki. Gdy sernik wystygnie, wyjmujemy go z piekarnika. Ewa Wachowicz radzi, by przed podaniem, schłodzić sernik w lodówce. Smacznego!