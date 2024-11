Podstawą jak w każdym przepisie są dobre składniki. Aby mieć pewność, że chleb, który zamierzamy upiec, wyjdzie nam idealny, wybierzmy do niego mąkę wysokiej jakości. Zazwyczaj używa się mieszanki mąki pszennej (np. typ 550 lub 650) i żytniej (np. typ 720). Zwróćmy uwagę także na wodę. Do mieszania ciasta najlepiej użyć letniej (ok. 25-30 st. C).