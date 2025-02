Fuczki prosto z połonin — co to za danie?

Fuczki to proste, ale wyjątkowo smaczne placki przygotowywane na bazie kapusty kiszonej i ciasta podobnego do naleśnikowego. Danie jest kojarzone z Bieszczadami i stanowi część tradycyjnej kuchni łemkowskiej. Główne składniki to kapusta, mąka, jajka, mleko oraz przyprawy. Całość smaży się na patelni. Efektem są złociste i chrupiące z zewnątrz placuszki, które w środku pozostają miękkie. Fuczki zazwyczaj podawane są z kwaśną śmietaną, co idealnie równoważy ich wyrazisty smak. Harmonijna całość przypadnie do gustu nawet tym, którzy na co dzień nie uważają się za fanów kiszonek.