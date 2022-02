Dzyndzałki z hreczką i skrzeczkami

Dzyndzałki z hreczką to danie, które pochodzi z kuchni warmińsko-mazurskiej. Są to pierogi z kaszą gryczaną - czyli hreczką - oraz jajkiem na twardo i smażonym boczkiem z cebulą. Podawane są one ze skwarkami ze smażonego boczku - skrzeczkami, a także z majerankiem, czosnkiem i śmietaną.

Składniki 500 g mąki pszennej,

1 jajko,

3 łyżki oleju,

szklanka letniej wody,

200 g kaszy gryczanej,

200 g boczku wędzonego,

2 jajka ugotowane na twardo,

2 cebule,

szczypta soli,

2 ząbki czosnku,

kwaśna śmietana,

sól, pieprz, majeranek

Sposób przygotowania:



Ugotuj kaszę na sypko. Pokrojony w kostkę boczek smaż na suchej patelni, a kiedy będzie zrumieniony, dodaj posiekane drobno cebule i smaż aż się zeszklą. Jajka ugotuj na twardo, a następnie pokrój w kostkę. Połącz składniki nadzienia i dopraw solidnie pieprzem.



Zagnieć ciasto z mąki, oleju, jajka, soli i letniej wody. Kiedy będzie elastyczne, rozwałkuj je na 2-3 mm i wytnij krążki na pierogi. Na środek każdego nałóż farsz - tyle, aby swobodnie zlepić pierogi. Przez 5 minut gotuj w osolonym wcześniej wrzątku.



Przygotuj skrzeczki. Boczek pokrój w słupki i wysmaż na skwarki na suchej patelni. Dodaj posiekany czosnek, majeranek, sól i pieprz. Posyp skrzeczkami pierogi, dodaj też kwaśną śmietanę.



Zdjęcie Dzyndzałki z hreczką pochodzą z kuchni warmińsko-mazurskiej / 123RF/PICSEL

Gryczaki

Gryczaki, zwane też hreczniakami, to przysmak wywodzący się z kuchni janowskiej. Jako kotleciki są bardzo podobne w składzie do popularnego w tamtym regionie piroga biłgorajskiego, jednak ich przygotowanie jest o wiele prostsze i szybsze. Można jednak zrobić bardziej tradycyjną wersję i upiec gryczak w dużej formie.



Składniki 0,5 kg ugotowanej kaszy gryczanej,

0,5 kg ugotowanych i rozgniecionych ziemniaków,

1 kg twarogu,

35 dag słoniny stopionej na skwarki,

250 ml kwaśnej śmietany,

5 jajek,

mięta,

sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Ugotowaną kaszę gryczaną, jajka, rozgnieciony twaróg i ugotowane ziemniaki połącz na jednolitą masę. Dopraw solą, pieprzem i miętą. Istnieje kilka wersji gryczaków - można uformować kotleciki lub umieścić masę w wysokiej blaszce, wysmarowanej smalcem. Wyrównaj i wygładź wierzch, a następnie posmaruj roztrzepanym jajkiem. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 1,5 godziny.

Forszmak lubelski

Forszmak to popularne na Lubelszczyźnie danie jednogarnkowe, które jest rodzajem bardzo pożywnego gulaszu, przypominającego nieco leczo. Danie, dzięki zawartości ogórków kiszonych, ma lekko kwaskowy smak, który balansuje się ze słodyczą sosu z koncentratu pomidorowego i papryki. Do forszmaku dodaje się również mięso - najczęściej wieprzowinę, wołowinę lub indyka, a także boczek lub kiełbasę. Można dodać do niego również inne dodatki.



Danie, w całym kraju raczej mało znane, we wschodniej Polsce jest bardzo lubiane i serwowane zwłaszcza podczas imprez - wszystko dlatego, że jest smaczne i niedrogie. Tradycyjnie pojawia się także na stołach podczas imprez weselnych.



Składniki 500 g mięsa (wieprzowiny, np. łopatki, wołowiny lub udźca z indyka)

350 g wędzonej kiełbasy lub wędzonego boczku

2 ząbki czosnku

2 cebule

słoik koncentratu pomidorowego (ok. 3 czubate łyżki)

1-2 czerwone papryki

5 ogórków kiszonych

ok. 10 pieczarek

1,5 litra bulionu lub wody

3 łyżki mąki pszennej

5 liści laurowych

10 ziaren ziela angielskiego

1,5 łyżeczki słodkiej papryki

0,5 łyżeczki ostrej papryki

1 łyżeczka majeranku

sól i pieprz do smaku

mąka pszenna do obtoczenia mięsa

olej do smażenia

Sposób przygotowania:



Zagotowujemy bulion wraz z liśćmi laurowymi i zielem angielskim. Mięso kroimy w kostkę, solimy i pieprzymy, a następnie obtaczamy w mące pszennej i partiami smażymy na rozgrzanym oleju aż się przyrumieni. Kiedy mięso będzie usmażone, dodajemy je do bulionu. Następnie na tym samym oleju smażymy pokrojoną w kostkę lub półplasterki cebulę aż będzie szklista. Wtedy dodajemy czosnek - nie dopuszczamy, aby się przybrązowił, ściągamy z ognia po około minucie i dodajemy całość do bulionu. Następnie podsmażamy pokrojoną w paski paprykę oraz pokrojone na plasterki pieczarki. Kiedy nabiorą nieco koloru, dodajemy do garnka. Doprawiamy papryką i gotujemy całość na małym ogniu około 50-60 minut.



Po tym czasie dodajemy koncentrat pomidorowy oraz pokrojone według uznania kiszone ogórki i kiełbasę lub podsmażony boczek, a następnie gotujemy jeszcze ok. 15 minut. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i majerankiem oraz zaprawiamy 3 łyżkami mąki, by zgęstniał.





Fuczki

Fuczki to typowe dla kuchni bieszczadzkiej i łemkowskiej placki z kapustą kiszoną zrobione z naleśnikowego ciasta. Można do tego celu wykorzystać surową kapustę kiszoną, jak i tę ugotowaną. Istotne jest jednak, aby przed dodaniem jej do ciasta solidnie ją odcisnąć. Są świetną i oryginalną alternatywą dla tradycyjnych placków ziemniaczanych.

Składniki 300 g odciśniętej kapusty kiszonej

200 g mąki

150 g wody

1 jajko

kminek

sól i pieprz do smaku

śmietana

Sposób przygotowania:

Mąkę, jajko i wodę miksujemy aż ciasto będzie gładkie i bez grudek. Odciśniętą porządnie kapustę kiszoną dodajemy do ciasta. Doprawiamy według uznania kminkiem, solą i pieprzem. Na rozgrzanym oleju smażymy niewielkie placki na złoty kolor, a następnie na papierowym ręczniku odsączamy z nadmiaru tłuszczu. Placki podajemy z kwaśną śmietaną.



Fajerczak

Fajerczak jest prostym plackiem tradycyjnym dla kuchni Polski wschodniej - przede wszystkim Podkarpacia i Lubelszczyzny. Jego nazwa pochodzi od wypiekania na suchym piecu w kuchni i fajerek, które odciskają się na tak przygotowanym placku. Można je jednak piec również na patelni. Fajerczaki charakteryzują się dodatkiem zsiadłego mleka do ciasta.



Składniki 500 g mąki

250 ml zsiadłego mleka

2 łyżeczki soli

1 łyżeczka sody

Sposób przygotowania:



Z mąki, soli i zsiadłego mleka wyrabiamy gęste ciasto, które będzie przypominało konsystencją ciasto pierogowe. Formujemy z niego okrągłe, nieduże placki, które rozwałkowujemy, a następnie pieczemy na suchej patelni aż się przyrumieni. Fajerczaki doskonale smakują ze śmietaną, a także wytrawnymi dodatkami: np. farszem ze smażonych pieczarek czy z podsmażoną kiełbasą.



