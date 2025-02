Niektórzy przygotowują pączki pieczone w piekarniku, inni są wierni tradycyjnemu smażeniu. Do przepisu dodaje się twaróg, a nawet ziemniaki. Zaszaleć można z nadzieniem do domowych pączków . Najbardziej klasyczną wersją są przysmaki z konfiturą różaną, ale krem czekoladowy albo pistacjowy też rozbudzają apetyt wielu łasuchów. Tym razem skupimy się na samym cieście. Do przepisu na pączki dodaj batata . Nieoczywisty dodatek sprawia, że ciasto jest elastyczne i ładnie wyrasta . Podczas degustacji przekonasz się, że pączki wyszły pulchne i nie nasiąknęły tłuszczem.

Do ciasta dodawaj stopniowo purée z batata i ponownie zagniataj. Gdy zużyjesz całą porcję, małymi porcjami wlewaj masło, cały czas wyrabiając. Gotowe ciasto nie powinno kleić się do dłoni . Odstaw je na godzinę do wyrośnięcia.

Jeśli chcesz dodatkowo zabezpieczyć się przed tym zjawiskiem, do ciasta dodaj odrobinę octu (może być jabłkowy) - wystarczy jedna łyżeczka. Upewnij się, że olej jest dobrze rozgrzany — zbyt chłodny tłuszcz błyskawicznie przenika do wnętrza przysmaków. Jeśli nie masz kuchennego termometru, wykonaj prosty test. Wrzuć małą kulkę ciasta do garnka. Gdy utrzymuje się na powierzchni i zaczyna skwierczeć, olej jest gotowy do smażenia. Staraj się też nie zmieniać mocy palnika podczas rozgrzewania i smażenia pączków.