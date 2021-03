Wieść niesie, że jest to jedno z ukochanych dań księżnej Kate, miłośniczki ostrych i zdecydowanych smaków. Miała się w nim rozsmakować podczas jednej z podróży do Indii. Chociaż ulubienica Brytyjczyków nie jest zdeklarowaną wegetarianką, bardzo ceni tę kuchnię.

Zdjęcie Bardzo sycący i treściwy posiłek, mimo braku mięsnej wkładki /123RF/PICSEL

Składniki 2 puszki krojonych pomidorów

1 puszka mleczka kokosowego

1 szklanka czerwonej soczewicy

1 mała cebula

2 ząbki czosnku

8 pomidorków koktajlowych

1 suszona lub świeża papryczka chili

1 łyżka sproszkowanej kurkumy

1 łyżeczka kolendry

1 łyżeczka curry

1 cm świeżego imbiru lub 1 łyżeczka sproszkowanego

2 łyżki oleju kokosowego lub innego

dowolna świeża zielenina

pieprz (opcjonalnie)

Papryczkę chili i cebulkę rozdrabniamy. W garnku rozgrzewamy olej. Podsmażamy rozdrobnione warzywa.



Czosnek obieramy, oczyszczamy i przeciskamy przez praskę lub drobno kroimy. Dodajemy do smażących się warzyw, wsypujemy przyprawy, łącznie z imbirem (jeśli dysponujemy świeżym, ścieramy go), smażymy całość nie dłużej niż trzy minuty.



Dodajemy pokrojone pomidory z puszki (możemy je wcześniej zmiksować), po kilku minutach wsypujemy soczewicę i wlewamy 500 ml wody. Zagotowujemy.

Gdy potrawa się zagotuje, zmniejszamy ogień. Gotujemy jeszcze ok. 30 - 35 min., aż soczewica stanie się miękka, co jakiś czas mieszając. Wlewamy wówczas mleczko kokosowe i dodajemy pokrojone pomidorki koktajlowe.

Gotujemy wszystko razem kilka minut. W razie potrzeby doprawiamy jeszcze solą i pieprzem. Przed podaniem posypujemy zieleniną.



