Wielkanoc to bez wątpienia kulinarna uczta dla podniebienia. Niestety wiele takich świątecznych potraw należy raczej do gatunku tych ciężkich, dlatego zasiadając do stołu, powinniśmy zachować zdrowy rozsądek. Jeśli nie chcemy zbytnio obciążać żołądka, warto zdecydować się na pewną alternatywę.